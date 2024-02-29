İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 56,46 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,38 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 29 Şubat 2024 Perşembe günü yüzde 76,35 olarak ölçüldü.29 Şubat Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,35 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %88,01Darlık Barajı: %89,28Elmalı Barajı: %89,38Terkos Barajı: %73,35Alibey Barajı: %72,41Büyükçekmece Barajı: %73,26Sazlıdere Barajı: %56,46Istrancalar Barajı: %53,92Kazandere Barajı: %60,14Pabuçdere Barajı: %59,43