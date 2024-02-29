ABD'nin F-16 modernizasyonu ile ilgili mektubu MSB'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele başta olmak üzere, ABD ile devam eden F-16 savaş uçaklarının tedariğiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir.Bu kapsamda, başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 25 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 483 olmuştur.Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.Bu kapsamda;Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen “Taslak Teklif ve Kabul Mektupları” Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır.Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediğine dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:“Sn. Bakanımız resmi bir davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir.”Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Hudutlarımızın güvenliğini sağlayan, yeni bir göçü önleyerek büyük bir insanlık dramının yaşanmasını engelleyen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2.384 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30.015 olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra;- Millî meselemiz olan Kıbrıs,- “İki devlet, tek millet” anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan,- Tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar,- Dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir.Bu vesileyle, 32 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, insanlık tarihine kara bir leke çalanları lanetliyor; kederde ve kıvançta Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.İsrail'in, Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesi, 07 Ekim'den bu yana Gazze'yi benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır.İsrail saldırılarını sürdürdüğü müddetçe, bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditler de artmaktadır.Hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için, Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır.Değerli Basın Mensupları,Sayın Bakanımız;- 23 Şubat'ta Polonya'nın, 26 Şubat'ta da Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçilerini kabul etmiş,- 27 Şubat'ta Birleşik Krallık, 28-29 Şubat'ta ise Bosna Hersek'e resmî ziyaretler gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaretlerde mevkidaşları ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüşen Sayın Bakanımız çeşitli temas ve ziyaretlerde de bulunmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir.NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında, bir komando taburumuz 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal etmiştir. İtalya'dan görevi devralacak birliğimiz 01 Mart-01 Haziran 2024 tarihleri arasında görev yapacaktır.- Steadfast Defender 2024 kapsamındaki Brillant Jump, Dragon ve Cobra 2024 ile,- İtalya ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de icra edilen DYNAMIC MANTA-2024 (Denizaltı Savunma Harekâtı), Yunanistan ev sahipliğinde Ege Denizi'nde gerçekleştirilen ARIADNE-2024 (Karşı Mayın Harekâtı) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.Katar Özel Kuvvetleri ile Komando Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla Katar'da Al Hares Al Mane 2024 (Yenilmez Muhafız) Tatbikatı gerçekleştirilmektedir.Ayrıca, TCG BURGAZADA korvetimizin sancak gemisi olduğu NATO Deniz Muhafızı Operasyonu Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de üç hafta süren deniz güvenliği devriyesini 27 Şubat'ta başarıyla tamamlamıştır.TCG GELİBOLU ve TCG GÖKSU fırkateynlerimiz ise ABD Deniz Kuvvetlerine ait BATAAN Amfibi Görev Grubu ve Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait ARFUS lojistik gemisi ile 26 Şubat'ta Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir.Diğer yandan;- TCG GEDİZ fırkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 24 Şubat'ta Katanya/İtalya'ya liman ziyaretinde bulunmuştur.- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta; Fransa Deniz Kuvvetlerine ait PROVENCE gemisinin ise 02-05 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmesi planlanmaktadır.- Hava Kuvvetlerimizin tanker uçağı tarafından NATO'ya ait AWACS uçağına 23 Şubat'ta Romanya üzerinde yakıt ikmali yapılmış,- 23 ve 26 Şubat'ta Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından hava sahamız ve Romanya hava sahasında uçuş görevleri icra edilmiştir.Yine, 23 Şubat'ta Romanya hava sahasında Romanya'ya ait 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız tarafından havada yakıt ikmali eğitimi yapılmıştır.NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında da Romanya'da konuşluF-16 uçaklarımız, 27-28 Şubat'ta Fransız Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirmiştir.Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından, TÜBİTAK ile 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi' konulu İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.