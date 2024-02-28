Turgut Altınok'tan Ankaralılara özel projeler: Suya indirim, ücretsiz ulaşım...

Ankaralılar hak ettikleri hizmetlerle buluşacak...Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, saha çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Altınok, halkın taleplerini ve şikayetlerini yakından dinliyor.Bu kapsamda Başkentliler için 2024-2029 dönemine özel projeler hazırlandı. Turgut Altınok'un projelerini anlattığı toplantıda, kentin önemli sorunları ele alındı. Başkent'e metro kazandırılacakAnkara'nın büyükşehirden kasabaya dönüştüğünü belirten Altınok, bir önceki seçimde verilen '5 senede 58 kilometre metro' ve havaalanına metro sözünün tutulmadığını, Gölbaşı'na da metrobüsün yapılmadığını belirtti.Altınok bu konudaki vaadini açıklayarak, '5 senede 80 kilometre metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız.' ifadelerini kullandı.Bir müjde de öğrenciler için geldi.Altınok, tüm üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra 20 bin üniversite öğrencisine de karşılıksız 1500 lira burs verileceğini söyledi.Turgut Altınok, emeklileri de unutmadı. Yapılan çalışma kapsamında, sosyal refah statüsündeki emeklilerin Ankart'ına her ay 5 bin lira yatırılacağını açıkladı.Çiftçilere özel proje de hazırlandı. Altınok, Ankara'nın tarımın başkenti olacağını belirterek, çiftçilere 50 litre mazot desteği verileceğini söyledi.Tohum desteğinin de 2 ile 5 ton arasına çıkarılacağını belirtti.Kentin bir diğer önemli sorunu ise su faturalarının yüksekliği. Bu konuda da çalışma yapan Altınok, Ankara'nın şu an en pahalı suyu tükettiğini belirterek, '31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek.' dedi.