Turgut Altınok esnafla buluştu: Hizmet yapmadım, yardım yaptım demek doğru değil

Turgut Altınok buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'yı bir dünya Başkenti yapmak için projelerinin hazır olduğunu söyledi. Altınok, 'Projelerimizle, eserlerimizle ve hizmetlerimizle hazırız. Ankara'yı bir dünya başkenti yapmak için hazırız. 31 Mart'ta 'projem yok diyene, yol yapmadım, yapsam trafik çoğalır' diyene değil bize destek verdiğinizde inşallah trafiği de rahatlatacağız ulaşımı da. Trafik çoğaldı mı azaldı mı Ankara'da? Sabah akşam trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Eğer yeni yollar yeni bulvarlar, kavşaklar, metro yapmazsak 3-4 sene sonra Ankara'nın trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelir. Dolayısıyla 'ben hizmet yapmadım, yardım yaptım' demek doğru değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardıma ayırdığı bütçe yüzde 4'tür. Rakamlar elimizde, bütçe elimizde. Daha önce yüzde 8 veriliyordu, yüzde 4'e düşmüş' diye konuştu.Altınok, Ankara'yı zenginleştirecek projelere sahip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:'Biz Ankara'yı zenginleştireceğiz. Nasıl zenginleşir peki? Sanayi siteleri yaparsın organize sanayi siteleri yaparsın bu şehri zenginleştirirsin. Biliyorsunuz Akyurt'ta uluslararası fuar alanı var. Harcanacak para 2 milyar 100 milyon lira. Fuar alanının yönetim kurulu başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Fuar alanı açılsaydı yılda bir milyon yerli ve yabancı turist Ankara'ya gelirdi. Taksici para kazanırdı, oteller para kazanırdı, lokantalar para kazanırdı. Ankara'ya milyarlarca döviz getirisi olacaktı. En az 250-300 yüz bin kişiye iş imkanı sağlardı.'Ankart ile sosyal yardımları vatandaşlara kolaylıkla ulaştıracaklarını belirten Altınok, '400 liralık desteği Ankart ile 2 bin 500 liraya çıkaracağız. Emeklilerimize 1000 lira değil 5 bin lira vereceğiz. Altınok'un sözü de özü de birdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkentlilere 100 tane söz vermiş, 90 tanesini yapmamış. Daha sonra sosyal medyasında ne yaptı? Verdiği sözleri sildi. Olur mu böyle bir şey?' diye konuştu. Buluşmaya, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Servis Araçları Odası Başkanı İlyas Aktürk ve servis esnafı katıldı.