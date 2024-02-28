Murat Kurum tek tek sıraladı! 'İstanbul'daki bu çileyi bitireceğiz'

İBB Başkan adayı Kurum, İstanbul'un iki yakasının yeni metro hattı ile birleştirileceğini Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasının 78 dakikaya ineceğini söyledi.CUMHUR İttifakı ve AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Toplantısı'nda İstanbul trafiğine yönelik projelerini anlattı:İlki 14.2 kilometrelik Yenikapı - İncirli- Sefaköy metro hattımız. 18 kilometrelik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattımız. Biz bu iki hattımızı ivedilikle bitireceğiz. Böylelikle, Beylikdüzü'nden Bakırköy'e yolculuk süresi sadece 38 dakika olacak. Denizin altından İstanbulumuzun iki yakasını bir kez daha bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattımızla Beylikdüzü-Söğütlüçeşme 78 dakikaya inecek. Metro hattını 5 yılda 650 km'ye çıkaracağız.: Metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatıyoruz. Her yıl filolarımıza 100 elektrikli metrobüs ve 250 otobüs hedefi koyduk.500 bin yolcu sayısını 1 milyona ulaştıracağız. Deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak.Motosiklet kullanıcılarına özel motosiklet yolları kurulacak. Moto kurye park alanları hizmete alınacak.Dijital taksi uygulamaları tek merkezde toplanacak. Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza işler hâle getirilecek.Aile Kart ile 0-6 yaş arası çocuk ve ebeveynlere ücretsiz ulaşım sağlanacak. İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. Öğrencilere %40 indirim sağlanacak.Avrupa'da 88.2 kilometre, Anadolu'da 34 kilometre olmak üzere toplam 122.2 kilometre yeni tünel hizmete alınmış olacak.Trafik sıkışıklığının yaşandığı 151 kavşak düzenlemeye tabi tutulacak.OTOGAR: Esenler Otogarı ve Harem Otogarı şehrin dışına taşınacak. Avrupa Otogarı inşa edilecek. Asya ve Avrupa Yakası'na 6 yeni lojistik merkezi ve Kuzey Limanı kurulacak.OTOPARK: 'Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi' hayata geçirilecek. 5 yılda 250 bin araçlık otopark inşa edilecek. Göreve gelir elmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacak.