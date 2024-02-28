Milli teknoloji ile trafik sorunlarına çözüm! Milyonları ilgilendiren devrim gibi gelişme

Milli olarak geliştirilen, araçları ve yolları konuşturacak 'akıllı ulaşım çözümü' sayesinde trafikteki birçok soruna çözüm getirilebilecek.ULAK Haberleşme AŞ, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), son dönemde geliştirdiği milli teknoloji çözümlerini tanıttı.Bu çözümlerden biri olan ve bağlantılı araçlar konseptine yönelik geliştirilen V2X ürünü, trafik güvenliğinin artırılması, trafik optimizasyonu ile zaman kaybının ve CO2 emisyonunun azaltılması, enerji verimliliği sağlanması, seyahat konforunun artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması gibi bir dizi fayda sağlayacak.ULAK Haberleşme AŞ Merkezi Yazılımlar Direktörü Alper Sınav, yaptığı açıklamada, akıllı ulaşım sistemleri dünya çapında gelişmeye başlayınca bunun bir parçası olan araçlarla ilgili teknolojilerin de 4G ve 5G ile sisteme dahil edilmeye başlandığını söyledi.Bu kapsamda şirket olarak araçların birbiriyle, altyapıyla ve şebekeyle konuştuğu bir network oluşturduklarını ve buna V2X ismini verdiklerini ifade eden Sınav, 'X' kısmının araçları, altyapıyı, insanları ve 'network'ü sisteme dahil ettiğini belirtti.Bu teknolojiler 4G ve 5G'nin dikey teknolojileri olduğu için ULAK Haberleşme AŞ olarak bir taraftan altyapıyı hazırlarken bir yandan da bu uygulamaları çalıştıklarını anlatan Sınav, şöyle konuştu:'V2X, özellikle otonom araçlara yaklaşmaya başladığımız bu dönemde trafik güvenliği ve yönetimini, enerji verimliliğini ve katma değerli servisleri sağlamak için oluşturulmuş bir teknoloji. ULAK olarak bu teknolojinin araç üzerindeki ve yol kenarındaki sistemlerini yapıyoruz. Araç üstündeki sistemler araçların birbiriyle ve yolla konuşmasını sağlıyor, yol kenarındaki sistemler ise hem bir merkezden hem de araçlardan aldıkları bilgiyi diğer araçlarla ya da kendi aralarında paylaşıyorlar, yoldan gelen dataları toplayarak bir merkeze de gönderebiliyorlar. Bu da yolun akıllı hale gelmesini sağlıyor. Yol kenarındaki tabelalar ya da merkezden yoldaki çalışma, olası kaza, yol kapanması, hava durumu, afet durumu gibi bilgiler araç daha oraya gelmeden araçlara bildiriliyor ve sürücüler uyarılıyor.'Bu alanda tanımlanmış uluslararası standartların araç üstü senaryolarını Anadolu Isuzu ile tamamladıklarını bildiren Sınav, bunun ticari alanda yaptıkları ilk sistem olması açısından da anlamlı olduğunu dile getirdi.Bundan sonraki süreçte yol ağını bu sistemle donatmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Alper Sınav, bu ürünlerin yerli olarak temin edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Sınav, 'Zamanla bu sistemler sadece bilgi toplamayacak, sistemlerimize, araçlarımıza bilgi de gönderecek. Bu açıdan güvenlik önemli. Hem siber güvenlik altyapısını hem de donanımları yerli ve milli yapmanın önemli olduğunu değerlendiriyoruz.' dedi.Sınav, sistemin bileşenlerinin kullanıldığı frekans ve algoritmaların 4G/5G teknolojilerine yönelik olduğunu, bunları yapabildikleri için kendi çözümlerini ortaya koyabildiklerini belirtti.Alper Sınav, katma değerli servisler alanında ise araçların şarj ya da benzin istasyonlarını bulması, yolla ilgili çeşitli uyarıların yayılması, e-ticaret gibi örneklerin yer aldığı çözümler geliştirdiklerini bildirdi.E-belediyecilik kapsamında akıllı ulaşım ve akıllı şehirler uygulamalarında da bu çözümlerin kullanılabileceğine işaret eden Sınav, böylelikle engellilerin yaşamının kolaylaştırılması, akıllı duraklarla zaman kazanımı gibi olanaklar sağlanabileceğini söyledi.Kamu güvenliği için de bu sistemlerin kullanılmasının mümkün olduğunu dile getiren Sınav, özellikle afet durumlarında insanların güvenli yollara yönlendirilmesi, ihtiyaçların doğru yollardan taşınması gibi bir dizi fayda elde edilebileceğini vurguladı. Sınav, 'Yollarımızı akıllı hale getirebilirsek tehlike durumunda insanların daha kolay sevk edilmesini sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz.' diye konuştu.Türkiye'nin otomobili Togg'un yazılım tabanlı bir araç olduğu için bu tür teknolojilere ihtiyacı olacağına işaret eden Alper Sınav, bu yönde de sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti.