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Beyaz Gazete
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İstanbul'da FETÖ operasyonu; 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 28.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da FETÖ operasyonu; 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.