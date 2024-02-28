CHP'den istifa eden Battal İlgezdi vatandaşa hakaret etti

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'de aday belirleme krizi, ilk olarak İstanbul'un Ataşehir ilçesinde çıkmıştı.3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir kez daha aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.İlgezdi yaptığı istifa açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğum için harcanıyorum' demişti.İlgezdi, bu sefer başka bir konu ile gündeme geldi.İlgezdi, Ataşehir'de bulunan İçerenköy Mahallesi'nin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oylanarak kabul edilmesinin ardından bilgilendirme toplantısı düzenledi.İlgezdi, konuşma yaptığı sırada bir vatandaş tarafından protesto edildi.Vatandaş, Battal İlgezdi'ye dönerek, 'İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz.' tepki gösterdi.İlgezdi ise o anlarda vatandaşa hakaret ederek karşılık verdi.İlgezdi, 'Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak.' diye hakaret etti.İlgezdi'nin yanında CHP'nin Ataşehir'deki yeni başkan adayı Onursal Adıgüzel'in de olduğu görüldü.Adıgüzel'in, İlgezdi'ye müdahale etmemesi de dikkat çekti.