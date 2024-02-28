CHP’de istihdam krizi! Adaylar başkanlardan şikayetçi: İşten çıkarmalar olabilir!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime ardı ardına yaşanan krizlerle hazırlandı. CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir başta olmak üzere pek çok ilde aday tartışmaları yaşandı. İstifalar ve adaylıktan çekilmelerin yaşandığı süreçte, sürpriz isimler de ön plana çıktı. İzmir'de halen belediye başkanlığı görevini yürütmekte olan 21 ismin üstü çizildi, yerlerine yeni isimler açıklandı. Çiğli ve Karaburun dışında genel merkez PM'de onaylanan adaylar aynı kaldı.Partinin yeni dönem için aday göstermediği belediye başkanları giderayak belediyeye personel almaya başladı. Bünyesinde zaten olması gerekenden fazla personel bulunduran ilçe belediye başkanlarının var olan personellere seçimlere 1 ay kala yenilerini eklemesi tepkilere yol açtı. Yaşanan durumun bazı yerlerde rahatsızlık verici boyutlara ulaşması CHP'den aday gösterilen ve seçilmesi yüksek ihtimal ilçe belediye başkan adayları arasında sıkıntı yarattı.SABAH'ın edindiği bilgiye göre mevcut belediye başkanlarını genel merkeze şikayet eden CHP'li adaylar genel merkezden olaya bir an önce müdahale etmesini, alımları durdurmasını için çağrı yaptı.CHP kaynaklarından sızan bilgiye göre 1 Nisan'da CHP'den Belediye Başkanı seçilecek isimlerin koltuğa oturduktan sonra Seçim öncesi belediyede işe alınan isimleri mercek altına alacağı, son ay, son hafta ya da son mesai günü gibi kategoriler belirleyerek işe girenleri işten çıkartabileceği ifade edildi.Adayların, parti içinde aracılar ya da doğrudan iletişim kurarak başkanları uyardığı, vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda hassas davranılmasını talep ettiği de öne sürüldü.