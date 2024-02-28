Başkan Erdoğan: Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor

Başkan Erdoğan, Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor. Türkiye, yatırım, istihdam ve ihracatla büyüyor. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk.Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez.'