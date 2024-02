Başkan Erdoğan: Meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Kütahya, milli iradeye olan bağlılığıyla Türkiye'nin beylerbeyliğini hak ediyorsun. Öncelikle sizlere geçtiğimiz mayıs ayındaki seçim sonuçları için bir teşekkür borcumuz var. Onu ifade edelim. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 68, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 70 oranındaki destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız? Şimdi sizden yerel seçimler için destek bekliyorum. Hanımlar bu konuda en çok size güveniyorum. Kaleyi sizler düşüreceksiniz. Hanımlar çok iyi çalışırsa bu iş olur. Biz kadının iradesinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk tanımıyoruz. Beyler, sizlerin de onlardan aşağı kalmamanız lazım.Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla yarışa girdik. Şehrimiz için en iyi şekilde neticelenmesini diliyorum. Her Kütahyalı vatandaşımızın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizin güvenliğine, istikrarına göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz.MİTİNGE 35 BİN KİŞİ KATILDIBu millet tarihine saldırarak, sırtını terör örgütüne dayayanlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şu anda emniyetten resmi rakamlar geldi. Aldığım rakamlar 35 bin. Sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da böyle bir sıkıntımız yok.Şehirlerimizin belli bir kısmında yapılan kirli ittifakları görüyorsunuz. Listeler geç veriliyor, aday isimleri değişiyor. Sahnelenen Ali Cengiz oyunları milletimiz çok iyi görüyor. 31 Mart'ta milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız.Bu yolculukta, Kütahya'nın da desteğini yanımızda göreceğimize yürekten inanıyorum.Önümüz Ramazan... Bu mübarek günlerin her anını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramı Milli iradenin de bayramı haline dönüştürmeliyiz.Kütahya yaklaşık 160 bin emeklimizin yaşadığı bir şehir.Ülkemiz Gezi Olayları'ndan beri süren, 15 Temmuz'dan sonra daha da keskinleşen, bölgesel ve küresel krizlerin derinleştiği bir süreçten geçiyor. Hedeflerimize doğru ilerlemeyi başardık. Ciddi bedeller ödedik. Yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik, teröristlerle boğuştuk, Cudi Dağı'nda onları mağaralara gömdük, Gabar'da gömdük ve Türkiye'de kendilerine yer bulamadılar.Hayat pahalılığı ile de mücadele ettik. Gönlümüz emeklilerimizin hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Ekonomi dediğiniz hesap kitap işidir. Gelir gider dengesini tutturamazsınız, sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz.Biz harcadığımız her kuruşu devleti ve milleti ile birlikte çalışıp kazanmak mecburiyetindeyiz.Birileri kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık; 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek.Elbette en düşüğü 10 bin TL olan emekli maaşı yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye daha fazla çalışarak çıkaracağız.Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istediği gibi atıp tutar. Sorumluluk makamında olmayanlar her aklına eseni söyleyebilirler. Bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Yaptığımız her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz. Attığımız her adımı en ince detayına kadar hesaplamak zorundayız.6 Şubat depremlerinin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Buna rağmen ekonomik dengeleri yeniden yerli yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonundan itibaren programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Ülkemizi büyüttükçe ortaya çıkan kazançtan her kesimdeki insanımız için emeklilerimiz de faydalanacak. Atıp tutanlara bakmayın, onların ne ülke ne de emeklilerimiz umurunda. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olanlar da bizleriz.Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük ispatı şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Kütahya'ya 101 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 43 sağlık tesisi inşa ettik. 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanemizin inşasında sona geldik.24 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 359 km'ye çıkardı.Kütahya'da doğal gaz olmayan ilçe ve belde kalmayacaktır.Önümüzdeki dönemde Kütahya'ya yaptığımız yatırımları katlayarak artıracağız. Kabine bizden oluşuyor. Hükümet aynı şekilde. E dolayısıyla bir de yerel yönetimde 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkarsak el ele, gönül gönle dayanışma halinde neler olmaz ki neler.'