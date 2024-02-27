Yargıtay'dan ticari davalar için emsal karar! WhatsApp artık delil sayılacak

Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme yazışmaların delil başlangıcı olarak kabul edilebileceğine kanaat getirdi. Ancak tek başına yazışmaları kabul etmedi.Dosyayı karara bağlayan mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarının artık delil başlangıcı yerine birçok davada olduğu gibi doğrudan delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Hukukçu Alperen Kadıoğlu kararı, '2024 itibarıyla 23.450 TL üzerindeki alacak davalarında senetle ispat zorunluluğu olup bu davaların tanıkla ispatı mümkün değildir. Bugüne kadar Yargıtay kararlarında telefon, SMS kayıtları, mail konuşmaları, imzasız el yazılı evraklar hatta imzasız sadece paraf taşıyan belgeler delil başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu kararla birlikte alacak uyuşmazlıklarında WhatsApp konuşmaları kesin delil olarak mahkeme tarafından dikkate alınması gerekmektedir' diyerek değerlendirdi.