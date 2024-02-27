Narkozlu istifa! CHP'de yeni skandal: Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor

Edirne'de CHP'de ön seçimle belirlenen belediye başkan adayı 73 yaşındaki Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede noter huzurunda adaylıktan istifa etmişti. Ciravoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla istifa ettiği iddia edilmişti.Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Burak Ciravoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık grup, 'hak, hukuk, adalet' yazan siyah pankart açarak CHP Edirne Parti Binası önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan parti üyesi Hüseyin Taşkan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman üyesinin ve delegesinin özgür iradesine saygı duyan ve bunu ön planda tutan parti olmuştur.Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkan atamalarında, 'ön seçim sonuçlarına uyulacağını" ifade etmişti. Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz" dedi. Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ciravoğlu'nu hasta yatağında arayıp istifa etmesi için baskı yaptığını öne sürdü.Özel'in Ciravoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı sırada yanında telefonu kendisinin açtığını belirten Ak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ciravoğlu'nu 4 kez aradı. Telefonları ben açtım. Özel telefonda Ciravoğlu'na, 'bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Seçimlere seninle değil kadın adayla devam etmek istiyoruz' dedi. Bu konuşmalar sırasında Ciravoğlu, telefonun megafonunu açtı, konuşmaları kulaklarımla duydum.Ciravoğlu istifa etmesinin ardından 2-3 kez daha aradı. Bu konuşmada ise ilk istifasının geçerli olmadığını, sonra hastaneye il başkanı ile birlikte noter gönderdiğini, istifanın noter huzurunda yapılması gerektiğini, ısrarla çok baskıcı bir tavırla iletti. Yani açıkça, 'görevden el çekmenizi istiyorum' dedi. Bu yapılan baskı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaletin olmadığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve noter huzurunda baskıyla imza attığını öne sürerek, "Babamın bu süreçte çok üstüne gelindi. Hastanede tedavi gördüğü sırada narkozun da etkisi ile kendisine istifa dilekçesine imza attırdıklarını düşünüyorum. Genel başkan 'bu işi bırakman gerekiyor' diyerek baskı yaptı.Bu istifa 2 gün beklenip hastaneden çıktığında da yapılabilirdi. Ne acelesi vardı. Babam hasta yatağında bile kazanırdı bu seçimi. Hasta yatağında insanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. Sen bu şekilde bile kazanırsın abi diyorlardı. Görevden alınmasına çok üzüldük ve avukat aracılığıyla itiraz için girişimde bulunduk" dedi.Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten Edirne Barosu Avukatlarından Cansın Çoğal da, "Bunun haksız ve hukuka aykırı bir süreç olduğunu düşündüğüm için Atatürk ilkelerine bağlı bir avukat olarak, bir Edirne vatandaşı olarak bu karara itiraz etmek istedim.Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik. Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur.Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder. "şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından grup olaysız dağıldı.