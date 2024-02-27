Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, yerel sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİVAS -2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 15°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu