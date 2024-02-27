Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit açıklaması yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medyada yer alan "Kredi kartına taksit yasağı geldi" haberlerini yalanladı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanlama tweetini alıntılayan Şimşek "Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.