Komşu ile normalleşmeye Dendias gölgesi! Yunan bakandan sürece zarar veren söylemler silsilesi

Bir dönem Yunanistan'ın dışişleri bakanı olarak görev aldıktan sonra geçen yıl savunma bakanı olarak görevlendirilen Dendias'ın yılbaşından bu yana provokasyona varan eylem ve söylemleri Türk halkında rahatsızlık yarattı.Dendias, 1 Ocak 2024'te Gayrı Askeri Statüde olan Limni'yi ziyaret etti ve burada; "Bugün Limni'de bulunmaktan duyduğum büyük mutluluk ve duyguyu size temin etmek isterim. Size şunu söylemeliyim çünkü dürüst olmak gerekirse buraya tesadüfen gelmedim. Adanın stratejik konumu ve vatanımızın savunulması ve ülkemizin Ege Denizi'ndeki geniş hakları açısından taşıdığı önem sanırım herkes tarafından bilinmektedir. Bu bölgedeki deniz savaşlarıyla, özellikle de bugünden birkaç gün sonra 5 Ocak Deniz Muharebesi'yle, Balkan Savaşı sırasında Ege'de Yunan egemenliğinin sağlandığı özellikle dikkatinizden kaçmaz. Ancak bunun ötesinde Limni'nin stratejik önemi de iyi biliniyor. Onun için ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığı önemlidir ve önemli olmaya devam edecek" dedi.14 Ocak'ta yaptığı açıklamada: 'Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez.' dedi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi referans alarak, ülkesinin tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olması ve İnsansız Hava Araçları (İHA) üretme konusunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.19 Şubat'taki sosyal medya paylaşımında "Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 Viper askeri uçağının Ege Denizi'nin güneydoğu ve orta kesimi üzerinde yaptığı uçuşa katıldığını açıkladı.Dendias 21 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı endişeli olduğunu söyledi. Dendias, "Her iki ülke de pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim" dedi. Yunan bakan, "Türkiye'nin son dönemde tonunu düşürmesine rağmen halen pozisyonlarında bir değişiklik yok. Türkiye tonunu düşürdü ama pozisyonunu uzaktan bile olsa değiştirmedi. Buradan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Önümüzdeki on yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız" ifadesini kullandı.21 Şubat 2024'te Makis Provatas ile Podcast toplantıları programında yapılan söyleşide; "Lozan ve diğer antlaşmalar Türkler tarafından da rahatlıkla okunabilir.Bildiğimiz gibi Türkler de üç milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla, adaların kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge hakkına sahip olmadığı yönündeki kesinlikle yanlış olan ilk savunma hattına ikinci bir savunma hattı oluşturmak için bir ada meselesi yaratmaya çalışıyorlar. Başka bir deyişle, ikinci bir meydan okuma yaratıyorlar. Bu ikinci meydan okuma kabul edilemez" dedi.