Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Osmaniye’de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında firari hükümlü Süleyman K.'nın adresi tespit edildi.'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman K. operasyon sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Süleyman K., Osmaniye Kapalı Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi.