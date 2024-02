Cevdet Yılmaz İngiltere'de EBRD ile yeşil finansman desteklerini görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki fırsatları anlatmak üzere İngiltere'de bulunuyor.Katılacağı programlarda Yılmaz'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu eşlik ediyor. Yılmaz, European Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Bank for Reconstruction and Development-EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve heyeti ile görüştü.Sosyal medya hesabından yaptığı görüşmeye dair paylaşan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:İngiltere temaslarımız kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle Londra Büyükelçiliğimizde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik.Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra EBRD heyetine yakın dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum.Yeşil finansman, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektör yatırımları ile kadın ve gençlere yönelik EBRD destekleri görüşmemizin diğer öncelikli başlıkları oldu.EBRD bugüne kadar ülkemizdeki özel ve kamu kuruluşlarına 19 milyar eurodan fazla finansman desteği sağlamıştır.Daha sonra Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek olan Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Yılmaz, İngiliz Sanayi Konfederasyonu Confederation of British Industry (CBI) tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılar ile toplantı gerçekleştirecek.