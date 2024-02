AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:KAAN, GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU'Bakar mısınız şu muhteşemliğe... Tüp kuyruklarında, gaz kuyruklarında bekleyen, hastanelerde bir tane MR cihazı olmayan Türkiye, kendi uçağını yapar hale geldi. Tabi ki bu gelişim, bu ilerleme, teknolojiyle ve bilimle buluşmak, biliyorsunuz ki bu işin öncüsü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.'KAAN UÇTU, ALTAYLI SUSTU'Fatih Bey söylediği sözlerden sonra KAAN uçağımızı nerede konumlandırıyor? Bunu sormak istiyorum. Bu uçağa ne diyeceksiniz Sayın Fatih Altaylı? Demek ki siz insanlara yalan söylemişsiniz, siz insanları yanlış yönlendirmişsiniz. Bundan dolayı çıkın özür dileyin. İnanın bir şey olmaz. Özür dilemek bir erdemdir. 'Ben Türkiye'nin bu kadar ilerlediğini bilmiyordum. Evet, kendi uçağımızı yaptık. Ben, 'Çin'in yapamadığını Türkiye yapabilir mi?' diye dalga geçerken baktım ki Türkiye Cumhuriyeti bu uçağını üretebiliyor.' deyin. 'Uçmaz' diyorlardı, şimdi uçağımız uçmaya da başladı. Hala bu nokta hiçbir ses gelmiyor kendilerinden. Neden? Sormak istiyorum.'İMAMOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA!'650 BİN KONUT YAPILMAMALI''650 bin tane konut vaadiyle ortaya çıkmış olan bir Sayın Kurum var. Değerli vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yollar çok önemlidir, yol yapımı çok önemlidir, kanalizasyon çok önemlidir, işte metrobüs, metro, tüneller, sosyal projeler, rekreasyon alanları... Bunların hepsi birbirinden değerli projelerdir ama bu projeler bizim için ne zaman önemlidir? Yaşadığımız sürece önemlidir. Eğer ölürse, bu hayatta değilsek, bu projelerin hiçbir anlamı yoktur. Şimdi 650 bin tane konut yapacağını söyleyen ve buna inanan, bu projeyi içselleştirmiş olan ve daha önce ki süreçte bu konutların yapımında birebir çaılşmış bir bakandan söz ediyoruz. Murat Kurum...''Bizim şöyle bakmamız lazım olaya: Bunun a partisi, b partisi, c partisi yok. Allah korusun bir deprem ile karşı karşıya geldiğimiz zaman, deprem bir binanın içerisindeki siyasi görüşlere göre ayırt etmez. Bundan herkes zarar görür. Geçen gün izledim Beyaz Ana Haber de izlediğim bir haberde, elinde küçük bir çekiçle duvara vuruyor, duvardaki betonlar dökülüyor, demirleri eliyle söküyordu vatandaş. Bunlar dönüştürmek için bir vaatte bulunan Murat Kurum var. Bir yanda da deprem bütçesini azaltan, Tarkan'ın, Athena Gökhan'ın bütçelerini arttıran, reklam bütçesini arttıran bir Ekrem İmamoğlu var.'İSTANBUL'DA DEM PARTİ'DEN CHP'YE BÜYÜK DESTEK!'Eğer Kandil talimat vermemiş olsa, bu hareketi DEM Partisi yapamaz. Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda bir konuşma geçiyordu DEM Partisi'nde sonra bir anda Başak Demirtaş'ın aday olacağını kendi yetkilileri bile 'en yakın arkadaşımız' diyorlardı. Bir anda Başak Demirtaş'ın adaylığı rafa kalktı. Biz bir baktık Karayılan, Karasu hemen konuşmalar yaptılar, teröristbaşları... Ne dediler? 'Bu ittifakın bozulmaması lazım. Buna da kimsenin hakkı yok.' dediler. Baktık Demirtaş çekildi. Yerine sözde birisini koymaya kalktılar. Bunu da artık kendilerini kurtarmak için yapıyorlar. Meral Danış Beştaş'ı koymaya kalktılar. Bu olaya kim müdahale oldu. Yani teröristler müdahil oldu. Peki buradan bir soru soruyorum. Kandil'in bu işe müdahil olduğu gün gibi ortada. Sayın Murat Kurum'u teröristbaşları hedef alıyorlar. Yerel yöneticilikte başkanlığa aday olan bir kişiyi, Sayın Murat Kurum'u kandil niye hedef alır? Ekrem İmamoğlu'nun, bu noktadaki Kandil ile DEM Partisi arasındaki görüşmelerde hangi müdahalesi vardır? Var mıdır yok mudur? Bunları sormak istiyorum. Cevabını verin.''Sizce bu terör kadroları bir şey almadan, bu makamları verirler mi? Çok net bir soru soruyorum... Eğer ki DEM Partisi veya Kandil'in terörist kadroları, bu konuda pazarlık masası varsa, pazarlık masasından ne aldılar?'DEM ORTAKLIĞINI MONTAJ YALANIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR!'Bu görüntüler Yurttaş TV, yani CHP'ye yandaş olan, tetikçi olan bir hesaptan alınarak koyulmuş görüntülerdir. Yurttaş TV'ye girerseniz 13. dakika 37. saniyede çok net bir şekilde bunları görürsünüz. Vatandaşı kandıramazsınız. Siz bir araya geldiniz ve bunun karşılığı neler verdiniz? Çıkın millete bunu söyleyin. İstanbul'da nereleri peşkeş çekmeye razı geldiniz Sayın İmamoğlu? Bunun cevabını verin.'SONER ÇETİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME'PLAYSTATION OYNAYARAK MİLLETVEKİLİ OLMADIM''PlayStation oynarken kendisine teklif gelmiş. Böylece siyasete girmiş. Sevgili CHP'liler üç-beş tane PlayStation alın genel başkanınıza, kurtulun bundan. Bir genel başkan bunu der mi? 'Aklım orada kaldı' diyor. Aklın orada kalmasın. Git, PlayStation oyna o zaman CHP Genel Başkanlığı niye yapıyorsun? Bir genel başkan bu kadar vasıfsız olabilir mi? Kendi ayrılan belediye başkanları 'Biz PlayStation oynayarak değil, siyasetin içinden buraya geldik.' diyorlar. Gerçekten bu şekilde gelmiş. Bir emek yok. Arkasında Ekrem abisi var. Belediye kaynakları zaten çok iyi.'ÖZGÜR ÖZEL: LÜTFÜ SAVAŞ KAZANAMAZSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'Depremdeki yanlışlarına rağmen niye verdiniz bu emeği Lütfü Bey'e? Sayın Özgür Bey, soruyorum niye verdiniz bu emeği? Siz demiyor muydunuz 'Bu işin sorumlularından bir tanesi de Lütfü Savaş' diye? Şimdi 'Ben ona çok emek veriyorum. Çok üzülürüm kaybederse.' diyor. Kendiniz eleştiriyorsunuz. Parti olarak Lütfü Savaş'a demediğinizi bırakmadınız. Kendi içinizdekiler de eleştirdi, siz de eleştirdiniz. Şimdi vatandaşla dalga geçer gibi 'Çok üzülürüm kaybederse.' diyorsunuz. Lütfü Bey sizi nereden sıkıştırdı ben merak ediyorum. Bir yerden sıkıştırmış. Genel merkezdekileri bir yerden iyi sıkıştırmış Lütfü Savaş. Bu kadar toplumun tepkisine rağmen...''Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Lütfü Savaş'a gücü yetmedi. Demek ki Lütfü Bey'in elinde birtakım şeyler var. Ben çok merak ediyorum. Acaba aday gösterilmeseydi bunlar ortaya çıkar mıydı Bunlar gerçekten soru işareti.'LÜTFÜ SAVAŞ, FATİH ALTAYLI'YI ÇILDIRTTI!'SİYASETTE BÖYLE KAŞARLAŞMA VAR''Dansöz' dedi. 'Haysiyetli insanlar böyle yapar' dedi. Yani bir anlamda 'haysiyetsiz' dedi. 'Kaşarlaşmış' dedi. Şimdi Lütfü Bey'e baya ağır konuştu. Ben de Fatih Bey'e diyorum ki, Fatih Bey, her şeyi düşünüyorsunuz da Lütfü Bey'in, Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili birtakım belge ve bilgilerin olduğu söylentisini duymadınız mı? Biz duyuyoruz bu söylentileri. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum tabi. Ama bu söylentileri niye duymuyorsunuz? Lütfü Bey'in elinde, Özgür Özel'i istediği an bitirebilecek belgerin olduğu söyleniyor.'GÖKHAN ZAN'DAN HEM RÜŞVET HEM TEHDİT İDDİASI!'Cumhuriyet Başsavcılarımızın, Gökhan Zan'ı yanına çağırıp ifadesini alması lazım. Çünkü burada bir tehdit var. Gökhan Zan'da Tükiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş. Kendisinin tehdit edildiğini, kendisine rüşvet teklif edildiğini söylüyorsa, savcılıklarımızın bu işin üstüne mutlaka düşmesi lazım. Çünkü bu adli bir problem.'CHP'DE DEPREM SKANDALI!YEDİLER İÇTİLER FATURAYI BELEDİYEYE ÖDETTİLER!'6 Şubat depremi oluyor. Parasını Adana Büyükşehir Beldiyesi'nin ödediği, Bakın isimleri sayıyorum:, Engin Altay, Engiz Özkoç, Gökçe Gökçen, Akif Hamza Çebi ve Levent Gök... Bunların içerisinde mevcut milletvekilleri ve geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış isimler var. Burada CHP yönetimi, başta Özgür Özel olmak üzere şu soruyu soruyorum: Millet cebinden mazot aldı, elbisesini gönderdi, yiyeceğini gönderdi, parasını gönderdi, o bölgeye gitti. Geceleri arabaların içerisinde ısınarak ki hatırlarsınız hava çok soğuktu, orada karın içerisinde, sıkıntının içerisinde vatandaş hizmet etmek için ve oradaki insanları kurtarmak için cansiperane çalıştı. Siz, beş yıldızlı otelde tam pansiyon keyif yapıyormuşsunuz. Sizin yerinize orada keşke bir depremzede kardeşim kalsaydı. Niye siz kaldınız oralarda?'