Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak! Bugün hizmete giriyor: 11 yıl sonra tekrar...

Marmaray'ın açılmasıyla 2013'te seferlere kapatılan Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki hat yeniden ihya edilerek önemli bir ulaşım ve turizm hamlesine dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde günlük 83 sefer gerçekleştirilecek. Seferler 20 dakika sürecek.Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'un raylı sistemlerde en eski ana ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Halkalı Banliyö Treni'nin Yedikule-Halkalı arası 1 Mart 2013'te, Sirkeci-Yedikule arası ise 12 Ağustos 2013'te seferlere kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme bölümünü ihya ederek hem ulaşım hem de turistik bir niteliğe kazandırdı. Tren yolunun denize bakan taraftaki hattı, tamamen revize edildi ve İstanbul'daki ve Fatih'teki en uzun yürüyüş ve bisiklet yollarından birine çevrildi. Diğer hatta ise Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde 83 sefer yapacak. Sirkeci-Cankurtaran-Kumpakı-Yenikapı-Cerrahpaşa-Kocamustafapaşa-Yedikule-Kazlıçeşme güzergahında bir sefer 20 dakika sürecek. Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye ulaşan bir yolcu buradan dilerse Marmaray'ı kullanarak Anadolu Yakası'na oradan da Gebze'ye ulaşabilecek, dilerse Halkalı yönüne aktarma yapacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugünkü açılış öncesinde projenin Yedikule İstasyonu'nda dün gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "İstanbul'un tarihi ve emektar hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yenilenmiş bir şekilde hizmete açacağız. 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren ama Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demiryolu, hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık. Yepyeni bir konseptle yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak! Bugün hizmete giriyor: 11 yıl sonra tekrar...Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin öne çıkan detayları şunlar oldu:* 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu* 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları* 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan* 74 bin metrekare yeni yeşil alan* 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi.* 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresi demiryolu ulaşımı için kullanıldı.* Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendi.* Bu kısım yaya olarak kullanımına açılarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkânı sunuldu.Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak! Bugün hizmete giriyor: 11 yıl sonra tekrar...Bakan Uraloğlu, "Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemizle sadece demiryolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında ecdat yadigârı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da; sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlarle birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına da uygun hale getirdik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durak ilave ettik. Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında karayolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon Euro olacaktır." diye konuştu.Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında test sürüşü yaptı. Proje ile nostaljik ve keyifli bir yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, sonrasında Sirkeci Garı'nda bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, İstanbulluların projeyi beğendiklerini ve teşekkür ettiklerini ifade etti.Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak! Bugün hizmete giriyor: 11 yıl sonra tekrar..."Kazlıçeşme'den Sirkeci'ye giden hat üzerinde Fatih'in tarihi semtleri var. Yedikule, Kocamustafapaşa, Samatya, Cerrahpaşa, Aksaray, Kumkapı gibi bütün bu semtler yıllardır bu bağlantı olmadığı için adeta bir çöküntü alana dönüşmüş. Çünkü burada yaşayan hemşerilerimiz şehirle ulaşım irtibatı kurmakta zorlanmış. Şimdi bu hat tekrar devreye alındı. Bundan 3 yıl önce Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etmiştik eski Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber. Acele bir şekilde ihale edildi. Gerçekten eski tren hattından daha iyi bir hat inşa edildi.Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak! Bugün hizmete giriyor: 11 yıl sonra tekrar...Çünkü geçmişte bu hattın tamamında iki hatlı tren yolu vardı. Şimdi yeni teknoloji ile treni bir hat üzerinden götürebiliyoruz. Belli noktalarda trenler birbirlerini geçecekler. Kesintisiz çok düzgün bir şekilde ve denizi ve tarihi surları, seyrederek burada bir yürüyüş ve bisiklet yolunda İstanbullular veya turistler ilerleyebilecekler. Burası sadece bir ulaşım projesi değil. Hem bir ulaşım hem de restorasyon projesi haline döndü." ifadelerini kullandı.