Murat Kurum’dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı arızası açıklaması: 31 Mart’ta bu çile bitecek!

İstanbul için yeni hafta ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle toplu taşıma kilitlendi, Davutpaşa istasyonunda yoğunluk yaşandı. Vatandaş işine ve okuluna geç kalırken Yeterli otobüs seferlerinin de yapılmaması nedeniyle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından metro istasyonundaki yoğunluğu paylaştı. Kurum "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul yeni haftaya ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan arızanın zamanında çözülememesi nedeniyle Davutpaşa istasyonunda yoğunluk yaşandı.Yeterli otobüs seferlerinin de yapılmadığı durakta, yolcu yoğunluğu yaşandı. İstanbullu okuluna, işine geç kaldı. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.Tepkilerin odağında ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İstanbul'u her afette yalnız bırakıp tatile çıkan, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Türkiye'yi turlayan, şimdilerde ise CHP genel başkanlığı için Özgür Özel ile güç savaşına giren Ekrem İmamoğlu, bir kez daha sınıfta kaldı.Vatandaşlar sosyal medyadan 'Vatandaşı pazartesi sabahı mağdur etmek de size yakışırdı. Binlerce insan birikti buraya sizin keyfinizi bekliyor' diyerek İmamoğlu ve CHP yönetimine tepki yağdırdı.Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından metro istasyonundaki yoğunluğu paylaştı. Kurum 'Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek' ifadelerini kullandı.