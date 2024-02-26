KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

Son yıllarda özellikle savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu.Geçtiğimiz hafta Ankara-Mürted Havalimanından ilk kalkışını yapan Milli Muharip Uçağı KAAN, görevini başarıyla tamamlayıp güvenli bir şekilde piste iniş yaptı.Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, bugüne kadar başarıyla geçtiği fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından ilk uçuşuyla tarihe geçti.Türk hava savunma sanayinin 'en önemli projelerinden biri' olarak görülen KAAN'ın uçuşunun üzerinden günler geçse de özellikle Yunan basınında yarattığı yankı devam etti.Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları ve son dönemde dış politikada yaptığı hamleleri mercek altına aldı. Yunan Kathimerini gazetesi, 'KAAN ve drone filosu' başlıklı analizinde Türkiye'nin savunma sanayi alanında nihai bağımsızlığını hedefleyen sistematik politikasını inceledi.'Türk tasarımı 5'inci nesil savaş uçağının havada 13 dakika uçması, ilk uçuşunun devam eden gelişimi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İfadelerine yer veren Kathimerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin de altını çizdi.KAAN'ın üretim programının 2030 yılına kadar tamamlanacağına yer veren Yunan gazete, Başkan Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'nin son 15 yılda çok sayıda insansız hava aracı ürettiğine dikkat çekti.KAAN'ın dünya çapında başarıya ulaşmasının an meselesi olduğunu belirten Yunan gazete, Türk yapımı diğer hava araçlarının başarısına da yer verdi.Bayraktar TB-2, TUSAŞ Aksungur ve Kızılelma insansız savaş uçağının özelliklerine geniş yer verilen analizde Türkiye'nin bağımsızlık vizyonuna dikkat çekildi.'Türkiye'deki drone'ların kullandığı silah sistemlerinin neredeyse yüzde 90'ının Türk firmaları tarafından üretilmesi de oldukça dikkat çekici' sözlerini kullanan Kathimerini, önümüzdeki yıllarda savunma sanayisindeki dengelerin çarpıcı şekilde değişeceğini vurgu yaptı.Bir diğer analizinde Kathimerini, Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın sözlerini hatırlattı. Dendias geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türk savunma sanayisi hakkında 'Türklerin, 20'nci yüzyılın sonunda ne İHA'ları ne savaş gemileri inşa etmek için büyük projeleri vardı. Bugün ise sınırsız İHA filoları üretebilme, büyük savaş gemileri inşa etme imkânlarına sahipler. Çok geride kaldık' ifadelerini kullanmıştı.