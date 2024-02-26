Emekliler için son vakitler! 29 Şubat'a kadar yapan deste deste alıyor...

Emekli olan vatandaşlar, maaşlarını almayı tercih ettikleri bankayı promosyon miktarına göre seçiyor.Bankalar ise emekliler maaşını taşısın diye kıyasıya bir yarış içinde.Yeni dönem emekli maaşlarının belli olmasının ardından ocak ayı itibarıyla bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı.Pek çok banka kampanyalarını duyurarak maaşını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere 10-15 bin lira bandında cazip fırsatlar sunuyor.Devletten alınan maaş ödemesinin anlaşma yapılan bankaya taşınması halinde ortaya çıkan promosyon için başvurular 29 Şubat'ta sona eriyor.Başvurular, banka ve e-Devlet üzerinden tamamlanıyor.