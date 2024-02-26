Elazığ’da maden ocağında göçük

Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.4 kişi toprak altında kaldı.Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, diğer işçiler için çalışma başlatıldı.Ekipler göçük altında kalan diğer işçileri de kurtardı.İşçilerden 1'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.