  • USD: 31,04 - 31,10
  • EURO: 33,65 - 33,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ’da maden ocağında göçük

Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da maden ocağında göçük
Ekleme: 26.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da maden ocağında göçük
Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.

4 kişi toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

4 İŞÇİ KURTARILDI

İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, diğer işçiler için çalışma başlatıldı.

Ekipler göçük altında kalan diğer işçileri de kurtardı.

İşçilerden 1'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Valilikten ilk açıklama

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Elazığ’da maden ocağında göçük