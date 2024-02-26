Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda vatman koltuğunda

Türkiye hızlanmaya devam ediyor.Her gün birbirinden özel projeler hayata geçirilerek, ulaşım alanında da yenilikler vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda da şimdi sırada Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi var.Bu projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirmeden önce ise vatman koltuğuna oturdu ve treni kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum eşlik etti.Bu projede, bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı bulunuyor.74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa (Samatya), Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu bulunuyor.İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil ulaşım sağlıyor. Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa edildi.215 bin metrekarelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattının çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresi (yüzde 43) demir yolu ulaşımına, 122 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlendi.122 bin 550 metrekare alanı vatandaşların yaya olarak kullanımına açılmak suretiyle şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırıldı.Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nda tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak. Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi.Projeyle 2053 yılına kadar ekonomik kazanç 785 milyon euro olacak.