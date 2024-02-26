Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan gençler için çılgın projeler

ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısında gençlere yönelik çılgın projelerini sıraladı. Altınok, 'Ankara'da 24 saat kesintisiz otobüs ve metro ulaşımı olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı getireceğiz.' dedi.Turgut Altınok, gençlerin unutulmadığını dile getirerek, '10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz' sözlerini kullandı.Ankara oyun havaları ile başlayıp, şenlik havasında geçen seçim kampanyasında Altınok tek tek müjdelerini sıraladı. ABB Adayı Altınok, sahnede çocuklarla beraber Ankara havası oynadı, böylece siyasete de renk kattı.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, gençler ve üniversite öğrencileri projelerini sıraladı. Altınok, milli mücadelenin ilk noktası olan Ankara'nın kaderini değiştireceklerini ifade etti.Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda büyük yatırımlar ve projelere imza atacaklarını ifade eden Altınok, özellikle gençlerin üzerine titrediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:'Bunu yaparken otobüs ve minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize bin 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kira bedelli konut imkanı sağlayacağız'.Ankara'daki 23 üniversitenin merkez kampüslerine ikram araçları kurarak öğrencilere hizmet edeceklerini belirten Altınok, 'Buralarda ücretsiz çay, kahve, çorba, sandviç dağıtacağız. Anne yemeği lokantalarıyla öğrencilere ücretsiz akşam yemeği ikram edeceğiz' diye konuştu.Özellikle ders kitapları ve kaynak ulaşımında destek olunacağını da sözlerine ekleyen ABB Başkan Adayı Altınok, 'Üniversite öğrencilerine ders kitabı, tıp fakültelerine araştırma desteği vereceğiz. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz. Yetenekli gençlerimizi alanında uzman bilim insanlarıyla buluşturup, iş imkanı sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.