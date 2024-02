Başkan Erdoğan “Asla prim vermeyin” diyerek uyardı: Bunlar sirk cambazı

AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz' diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.AK Parti genel merkezimize ilave olarak inşa ettiğimiz bu eser ülkemize, milletimize, şehirlerimize yapacağımız hizmetlerin çıtasını yükseltmesinin bir sembolüdür. Burada bir araya gelişimiz sıradan bir parti programının olmasının ötesinde anlamına sahiptir. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla yarıda bırakan Türkiye'nin ikinci asrını oluşturuyoruz.Davamıza gönül vermiş tüm gönül kardeşlerimizle bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeli, bu kararlılıkla hedeflerimize yürümeliyiz. İktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları bundan sonraki vizyonlarımız altyapısıdır. Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Tek parti faşizmin, darbelerin, cuntaların, zulümlerin, koalisyonların, krizlerin istikrarsızlıkların Türkiye'sini bir daha geri gelmemek şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Devir Türkiye Yüzyılı devridir. Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Eski Türkiye hevesinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba geliyor ama sonuçları alınca yerlerine iniyorlar. İstiyorlar ki önce belediye seçimlerini ele geçirip ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediyeleri hizmet için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak.Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. CHP olumlu yönde değişmek yerine terör örgütü uzantıları ile iş birliğine gidecek kadar rotasını kaybetmiştir. İstanbul'da bölücü örgüt uzantıları ile el ele yürümekten, sembolleri ile ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Örgüt uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmakta. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile belediyelerde de bu köhne siyasete, yörüngesini kaybetmişlere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Oy verme günü sandığa sahip çıkamazsak kaybederiz. Gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız.Vatandaşımızı şehirleri en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz. Aksi takdirde kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze bakıp oy vermez. Sürecin her safhasına hakim olmalıyız. Yoksa kazandıklarımızı sandıkta kaybederiz. Bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. En küçük bir boşluk bizim lehimize kullanılacaktır. Milleti bu siyaset haramilerine bırakmayacağız.Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemleri önemli ama sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. AK Parti girdiği her seçimden birinci çıkmayı hem saha hem sandık hakimiyeti sayesinde kazanmıştır. Birinciliği kimseye kaptırmayacağız.Milleti kandırmaya çalışanlar yine meydanlara çıkmış görünüyor. Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma hakkı vardır. Yolunu ayırıp başka partiye gidenlerin yeri artık oradır. Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın.Geçmişte AK Parti'de bulunup hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynısı geçerlidir. AK Parti şahısların değil bir davanın, bir ülkünün, hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Kim bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Korsan siyaset yapmaya kalkana da eyvallah etmeyiz. Partimizde görevler bayrak yarışındaki etaplar gibidir. 3 dönem kuralı başta olmak üzere parti ilkelerini bu sebeple getirdik. Genel başkan olarak tasarruf yetkilerim var o ayrı ama istediğimiz zaman istediğimiz şekilde har vurup harman savurmak yok. Geçmişte görev alanların yeniden göre varmalarının önünde mani bulunmuyor. Geçmişte benzer görev yapan arkadaşlarımıza yeniden sorumluluk tevdi ettiğimiz pek çok örnek var. Türk siyasetine getirdiğimiz en büyük yenilik kendine başka yol çizenlere biz sadece üzülür, yolun açık olsun deriz.Cumhur İttifakı'nın tarihimizde eşi benzeri yoktur. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhur ittifakı olarak ayrı adaylarla seçime gidiyoruz. MHP adaylarının olduğu yerlerde AK Parti teşkilatlarının da aynı azimle çalışacağından şüphe duymuyorum. 31 Mart akşamı coşku ile kutlayacağımız seçim zaferi konusunda sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.