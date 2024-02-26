Başkan Erdoğan’a doğum gününde anlamlı şarkı: Göklerden gelen bir karar vardır!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel anlamlı bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın hayatından kilit noktaların yansıtıldığı şarkıda, Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' şiirine de atıf yapılıyor.Başkan Kartoğlu, dillere pelesenk olacak o şarkıyı, 'Yeni yaşındasın, bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ülkesi ve millet için tüm zorluklara göğüs geren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu şarkı Başakşehirliler adına zatıâlinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun. ' mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sözleri çok beğenilen şarkı, sosyal medya platformlarında kısa sürede genişkitlelere ulaştı.'Sakın kader demeKaderin üstünde bir kader vardırNe yapsalar boşGöklerden gelen bir karar vardır40 yaşında dikildi karşımaBir Osmanlı evladıHizmet aşkıyla yandı tutuştuDuyunca derdi bu feryadıÇalıştı seneler durmadıHaksızlığa göz yummadıKestiler yolunu bir gün geldiGeçti bak hapiste yılları50'li yaşında başbakan olduÜzerine giydi bir parkaGücünü gösterdi zalime yettiDavos'ta sadece bir dakikaDuyuldu ayak sesi Türk'ünOnunla bir oldu ülkümYedi cihanda bak herkes ürktüDünya beşten büyüktürYaşın 60 cumhurbaşkanısınŞu sevdalı gönlün yarısıHer yanımda binbir eserin varMilletine aşık olmalısınYeni yaşındasınBak geçti ömür milletine hizmet ederekMilletine hizmet ederekBunca derde göğüs germeye bakSendeki gibi koca yürek gerekSakın kader demeKaderin üstünde bir kader vardırNe yapsalar boşGöklerden gelen bir karar vardır'