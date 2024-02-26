Altın gram fiyatı zirvesini yeniledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' diyerek 2 farklı rakam söyledi
Altın fiyatları rekor tazeledi. Ons altın yaşadığı düşüşler sonrası 2000 dolar seviyesi üzerine tutunarak yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2128 lira seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek flaş altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş, 'Altın satış yiyebilir' ifadelerini kullanarak 2 farklı rakam verdi.
Altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sürüyor. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle geçtiğimiz hafta sert yükselişler göstererek tarihi zirvesini gördü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. Rakam vererek açıklamalarda bulunan İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek konuştu.
İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki sert yükselişler sonrası flaş yorumlarda bulundu.
'ONS ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 2058 DOLAR ÜZERİNİN GÖRÜLMESİ GEREK'
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti.
Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.
'1950 DOLAR DESTEK SEVİYESİ VAR'
Demekki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum. Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı.
Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralğını takip etmeye devam ediyoruz.
'GEÇEN HAFTA 2000 DOLAR ALTINA SARKMIŞTI'
Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum.
Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor.
Ancak ons altın yatay seyrini korumakta. Düşüşlerde yine kademeli olarak 2000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi, sonrasında 1985 dolar güçlü destek seviyesi, ana hedef ise 1950 dolar destek seviyesi.
ALTIN GRAM ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Gram altın bu hafta sert yükselişlerle yeni bir rekor tazeledi. Serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine kadar yükseldi.
Gram altın TL fiyatında 2070-2100 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.
'GRAM ALTIN TARAFINDA DA GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM'
Ons altında beklediğim geri çekilmeyi gram altın tarafında da bekliyorum.
O yüzden yeni altın alacaklar, alım için fırsat kollayanlar için 2100 lira altına sarkmalarda 2070 lira seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.
'ALTIN BİRAZ DİNLENEBİLİR'
2100 lira altındaki rakamlar takip edilebilir. Gram altın 2128 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak hızlı bir yükseliş oldu. Biraz dinlenmesi lazım.
Ancak yılın ilk çeyreğinin sonunda yani Mart sonunda beklediğimiz değer 2150 lira seviyesi. Beklemeye devam edeceğiz.
İSLAM MEMİŞ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ
Önümüzdeki hafta gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olabilir.
Çünkü ons altında teknik olarak tekrar bir satış bekliyorum. Dolayısıyla gram altın 2100 lira altına sarkabilir.'