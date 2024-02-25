Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı

Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003- 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) oranlarına bakıldı.Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.Bu da ülkemizi, bütün Avrupa'nın 1 numarası yaptı.Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönemin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dünya devlerinden bile çok daha refah içinde geçtiği vurgulandı.TÜRKİYE: YÜZDE 257POLONYA: YÜZDE 242RUSYA: YÜZDE 161ALMANYA: YÜZDE 110HOLLANDA: YÜZDE 105FRANSA: YÜZDE 90İSPANYA: YÜZDE 88İNGİLTERE: YÜZDE 85İTALYA: YÜZDE 72Türkiye, 2023 son çeyrek verilerine göre Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında daolmayı başardı.