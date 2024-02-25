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Beyaz Gazete
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Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı

Türkiye'de, son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönem, Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı
Ekleme: 25.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı
Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003- 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) oranlarına bakıldı.

Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.Bu da ülkemizi, bütün Avrupa'nın 1 numarası yaptı.

Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönemin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dünya devlerinden bile çok daha refah içinde geçtiği vurgulandı.


TÜRKİYE: YÜZDE 257

POLONYA: YÜZDE 242

RUSYA: YÜZDE 161

ALMANYA: YÜZDE 110

HOLLANDA: YÜZDE 105

FRANSA: YÜZDE 90

İSPANYA: YÜZDE 88

İNGİLTERE: YÜZDE 85

İTALYA: YÜZDE 72

Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı

Türkiye, 2023 son çeyrek verilerine göre Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında da 'En Hızlı Büyüyen Ülke' olmayı başardı.