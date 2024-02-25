Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı
Türkiye'de, son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönem, Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003- 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) oranlarına bakıldı.
Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.Bu da ülkemizi, bütün Avrupa'nın 1 numarası yaptı.
Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönemin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dünya devlerinden bile çok daha refah içinde geçtiği vurgulandı.
TÜRKİYE: YÜZDE 257
POLONYA: YÜZDE 242
RUSYA: YÜZDE 161
ALMANYA: YÜZDE 110
HOLLANDA: YÜZDE 105
FRANSA: YÜZDE 90
İSPANYA: YÜZDE 88
İNGİLTERE: YÜZDE 85
İTALYA: YÜZDE 72
Türkiye, 2023 son çeyrek verilerine göre Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında da 'En Hızlı Büyüyen Ülke' olmayı başardı.