AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok gençlere müjdeleri sıraladı! 'Düşük kiralı konut' imkanı

Son dakika haberleri: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu.ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı Adayı Altınok, "Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir." dedi.Altınok, "Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak." diye konuştu.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu kutsal davada, büyük ideallerde ve kutlu ülküde yanımızda olmaya var mısınız? Ankara'nın güzelliklerini keşfetmeye, değişimine şahitlik etmeye hazır mısınız?""Ankara, son beş yılda sadece büyük bir kasaba olmaktan çıkıp, Türkiye'nin ideallerine başkentlik yapma hedefini kaybetmişti. Ancak yeni dönemde, şehre can verecek projeler ve yatırımlarla Ankara'nın yüzü tekrar gülecek.""Devletimiz uzaya yönelirken, Ankara'da yaşayanlar çağın şehircilik vizyonuna uygun yaşamak hakkına sahip olacak. Ankara, çağa ayak uydurarak, sele kapılmadan, çukurlara düşmeden, modern bir şehir olma hedefini gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın gerçekleştiremediği "5 yılda 58 kilometre metro" vaadini hatırlatan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara, sadece siyasi başkent olmanın ötesinde bir öğrenci şehridir. Ancak, son beş yılda sanatı, sporu ve sosyal hayatıyla huzurunu kaybetmiş bir şehir haline geldi. Bu yazımızda Ankara'nın güzelliklerini, sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele alacağız."Güzel Ankara, maalesef beklenen gelişmeleri yaşayamamıştır. Sanal belediyecilik ve reklam panosu olmaktan öteye geçemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyadır. Ancak, Ankara'nın bu durumu hak etmediğini düşünüyoruz."Ankara'nın değerli sakinleri, şehirlerinin sadece bugününü değil, geleceğini de planlayan bir liderlik anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Sorunlara hızlı çözümler getiren, gerçek eserler üreten bir yönetim, Ankara'nın hak ettiği huzuru geri kazanmasına yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.Ankara'nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğunu ileri süren Altınok, "Ankara'ya 5 senede 58 kilometre metro yolu yapılacaktı, ancak bu vaat yerine getirilmedi. Hatta Havalimanı'na metro yapılması söz konusu olmasına rağmen bu projede bir adım atılmadı. Gölbaşı'na metrobüs hattı, ücretsiz otobüs seferleri, suya indirim vaatleri... Ancak hiçbiri gerçekleşmedi. Ankara, suyun en pahalı tükettiği illerden biri haline geldi. İşten çıkarmama, emekçinin ekmeğiyle oynamama vaatleri boşa çıktı. Ayrıca, barajlardaki güneş panelleriyle enerji üretimi hayal oldu, gerçekleşmedi. Her mahalleye kreş ve kütüphane, teknoloji üniversitesi, kültür kenti, uzay bilimleri üniversitesi sağlık kenti vaatleri sadece hayalde kaldı. Ankara'ya fuar alanı kazandırılacaktı, ancak bu projede de hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Keşke Ankara, hizmet üreten bir yönetimle tanışsaydı, mazeretler değil, gerçeklerle aydınlanmış olsaydı. Mazeret değil hizmet üretseydi! Ankara'ya Altınok sözü veriyorum. Bir yıl içerisinde Akyurt Fuar Alanı'nı bitireceğiz." açıklamasında bulundu.Altınok, "Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu. Sanal belediyecilik miadını bugün itibarıyla doldurdu." dedi.Turgut Altınok, "Filomuza, 2000 yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak. Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz. Ankara'nın altyapı eksikliklerini gidermek için kolları sıvadık.Şehrimizin 1/100.000 ve 1/25.000 master planlarını hazırlayarak, altyapı iyileştirmelerine hız kesmeden devam ediyoruz.Ayrıca, deprem yönetmeliğine aykırı olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın güvenli ve dayanıklı bir şehir olması için önemli adımlar atıyoruz. Köylerimiz de unutulmuyor! Ankara'da trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerine otoparklar yaparak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Ankara'nın sağlıklı içme suyuna kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Artık Ankara halkı musluklarından güvenle su içebilecek. Ev sahibi olamayan hemşehrilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz sosyal konut projeleriyle, dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız." şeklinde konuştu.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Paylaşımlı ofisler kurarak, gençlerimizin yeni fikirler ve projeler üretebilmeleri için uygun ortamlar sağlıyoruz. Yetenek avcıları kampüsü inşa ederek, genç yetenekleri profesyonellerle buluşturup, iş ve kariyer fırsatlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Ankara'daki hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Dar günlerinde ve sıkıntılı anlarında devletimizin ve belediyemizin şefkatli eli her zaman onların üzerinde olacak. Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan "Ankart"ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 TL yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır." şeklinde konuştu.Altınok, "Ankara'nın trafik çilesini ortadan kaldıracak projelerimiz var. Öncelikle metro projelerimiz. ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti.İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız.Ankara'nın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman devlet mahallesi Metro Hattını yapacağız.Ulubey - Önder - Solfasol metrosu da siteler istasyonu ile birleştireceğiz.Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkenti birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız.Ankara'mızın yeni gelişme bölgesi Ovacıktan, Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe'nin ankara merkezle bağlantısını sağlamak için ovacık metro hattını yapacağız.Ayrıca, Törekent -OSB metro hattını Yenikent'e kadar uzatılacaktır. sadece metro değil diğer toplu taşıma araçları,Yeni kavşaklar, yol genişletme çalışmaları, Sinyalizasyon projeleriyle, Ankaralımızın trafik çilesini sonlandıracağız. Toplu taşımada Monoray- Havaray projelerini hayata geçireceğiz." dedi.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara'da, tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz mahalle esnafı ile yapılan Ankart anlaşması, alışverişleri yerelde desteklemenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu strateji ile ilçelerimizin ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. Sosyal refah desteği kapsamında, vatandaşlarımızın kış aylarında ankartlarına 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracağız. Ayrıca, muhtarlarımızı unutmadık ve onların giderlerine destek olmak adına ankartlarına her ay 1500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için ankartlarıyla aylık bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca, bütün öğrencilerimiz, sinema, tiyatro ve müzelere ankartlarıyla %50 indirimli gidebilecekler. 50.000 öğrencimizin ankartlarına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. Ankart, sadece öğrenciler ve sosyal destek alanlar için değil, tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilen Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak."Ankara, artık engelsiz bir başkent olacak. Kent mimarisi buna göre planlanacak ve engelli vatandaşlarımız güven içinde, huzurla şehrin günlük hayatına katılabilecekler. Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa ederek, engelli vatandaşlarımızın araçlarının tamirlerini ücretsiz olarak yapacağız. Ayrıca, engellilere yönelik terapi merkezleri ve oyun evleri kurarak, onlara destek olacağız.Anlatılanların yanı sıra, Ankara'nın tarım başkenti olma hedefine yönelik projelerimizi de sizlere aktaralım. Öncelikle, köylerimizi kalkındırarak, Ankara'nın tamamında suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşüreceğiz. Böylece, tarım yapan köylülerimizi su faturası yükünden kurtaracağız.Gittiğimiz tüm ilçelerde çiftçilerimiz, ellerindeki yüksek faturalarla bize gelip dert yanıyorlar. 'Üretim yapmayalım mı? Hayvan beslemeyelim mi? Biz nasıl geçineceğiz?' diyorlar. Bu sorunlara çözüm getirmek adına, çiftçilerimize destek sağlamak üzere yeni projeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.