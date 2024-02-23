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YSK'da seçim hazırlığı: Sonuçların paylaşılmasına ilişkin toplantı yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, sandık sonuçlarının SİPPORT üzerinden seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmasına karar verildi.

YSK'da seçim hazırlığı: Sonuçların paylaşılmasına ilişkin toplantı yapıldı
Ekleme: 23.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
YSK'da seçim hazırlığı: Sonuçların paylaşılmasına ilişkin toplantı yapıldı
Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle yerel yöneticilerini seçecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) hazırlıklar sürüyor.

YSK bu kapsamda seçim sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına ilişkin toplantı yaptı.

Veriler SİPPORT üzerinden paylaşılacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, sonuçların partilerle paylaşılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Buna göre, 31 Mart'ta YSK'nin Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) işlenecek sandık sonuçları, imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları, oy verme süresi sonunda SEÇSİS ile eş zamanlı olarak Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden seçime katılan siyasi partilerin kullanımına sunulacak.

Parti temsilcileri süreci takip edebilecek

Siyasi partiler, seçim günü SİPPORT'tan sandık ölçekli sonuç bilgilerine, imzalı sayım döküm cetvellerine, sandık sonuç ve birleştirme tutanaklarına, yurt düzeyinde seçim sonuçlarını gösteren Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) uygulamasından, ekran ara yüzü veya web servis hizmetinden erişebilecek.

Ayrıca, seçime katılan partilerin temsilcileri, süreci YSK'de canlı olarak takip edebilecek.

YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında, seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceği tespit edilmiş, Yenilik Partisi ile Genç Parti ise seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmişti.
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