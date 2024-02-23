  • USD: 30,96 - 31,01
  • EURO: 33,61 - 33,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!

Türkiye, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet KAAN ile başarıya imza attı. KAAN'ın gökyüzü ile buluşması sonrası TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, açıklamalarda bulundu. Kotil, "KAAN çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!
Ekleme: 23.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın uçuşunun ardından açıklamalarda bulundu. Kotil, 'Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır' dedi.

Temel Kotil'in açıklamaları ise şöyle:

'Normalde 27 Aralık'ta uçar diye plan yapmıştık. nasip olmadı. Her gün her sabah ne durumdayız, problem çıkıyor düzeltiyoruz. Çarşamba günü yoldaydım. Arkadaşlar aradılar, bugün uçmak istiyoruz. Biz de uçaktan havada izledik onu. Airbus'la görüşmeye gitmiştim. İnşallah o da olacak. Bizim için çok hoş bir duygu, bunun sarhoşu olmayız. Gaza basıp prototip yapılıyor. Şu an elimizde bir tane var. 7 tane daha olacak. 2028'de hava kuvvetlerine vereceğiz, F16'lardan daha kuvvetli olacak. 2030-2032 yıllarında ayda 2 tane üretmeye devam edeceğiz.

'EN HIZLI BİTEN UÇAK'

Çin ve Ruslar'ın uçakları var ve satmıyorlar. ABD'lilerin F22'si var, o da kimseye satmıyor. F35 J20'nin altındaki uçak var. Bütün kuvvetler kullansın diye tasarlanmış bir uçak. Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır.

Hava kuvvetlerimiz çok köklü. Dünyada yeri bilinen hava kuvvetleri. Bizim milli muharip uçak projesi. İhtiyaç önden görünüyor. 10 yıl önceden plan başlar. SSB'nin projesi bu. Patron ve iş veriyor. Binali Yıldırım başbakanken İngilizlerle işbirliği yaptık. Dünyanın en iyi uçağı olacak.

'KAAN ZORUN ZORU'

KAAN bana sürpriz olmadı. Hürjet'teki başarıyı gözlerimle gördüm. Uçaklara bakarsanız aerodinamik tasarlanıyor. Beklentinin çok üstünde performans gösterdi Hürjet. TUSAŞ'ın çocukları çok iyi iş yapar dedim. KAAN'ın bu uçuşunu bekliyordum. KAAN zorun zoru. Alt sistemlerini yerli yaptırdık. Motoru dışarıdan, fırlatma koltuğu dışarıdan. Gerisi yerli. Allah bizi buraya kadar getirdi.

27 Aralık'a merkezinde 1500 mühendis kilitlenmişti. Yapısalcı, teknisyenler evlerine gitmediler. KAAN bir insan hikayesi. Zor bir proje. Türkiye kendini ispatladı. 25 tonla havaya kalktı, çok stabildi. Bu uçağın uçmaya devam etmesi, 7 uçağı bitirmek. Bütün alt sistemler Aselsan'dan gelecek. MİLGEM'den gelecek. İniş takımları gelecek. Irak savunma bakanı KAAN ne zaman uçacak dedi.

Aktif olarak F16 var, Eurogfighter ve Rafael alabiliyorlar. F35'i dost ülkelere vereceklerini sanmıyorum. TUSAŞ çalışanı olarak amacımız bir an önce teslim etmek.'
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan herkese dokunacak projeler: Öğrenciye doğal gaz ve ulaşım desteği…
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
CHP'nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki adayı Ahmet Özer'in sicili kabarık çıktı
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
CHP çekilip DEM'in adayını desteklemişti: Mersin mitinginde Öcalan sloganları!
Goldman Sachs'dan Türkiye raporu! 'Türk lirasının değerlenme hızı sürecek'
CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”
Can kaybı 30 bine dayandı... İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam!
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi
İşte KAAN'ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş! İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti
DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Yedi bakanlıkta çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur
İstanbullu kadınlar Murat Kurum’a ne diyor? İşte ilk anket sonuçları…
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbullulara güzel haber! Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakikaya düşüyor
Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 46 ilde operasyonda 227 kişi gözaltına alındı
51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular