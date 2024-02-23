Survivor All Star'da eleme gecesi: Ronaldinho izleyenleri yine mest etti...

Survivor All Star'ın sürpriz konuğu Ronaldinho dün akşam izleyenlere yine bir resital sundu. Dünyaca ünlü Brezilyalı yaptığı hareketlerle ekran başındaki geçmişe götürürken programda eleme heyecanı da yaşandı. Yarışmacılardan Dora adaya veda eden isim oldu.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yine heyecanlı bir bölümle yayındaydı.Geçtiğimiz bölümde Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını açıklamıştı.Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakmasından yıllar sonra da neredeyse yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini ayak voleybolunda herkese gösterdi. Dün ise düzenlenen ödül oyununda iki takım da Ronaldinho'nun katılımıyla plaj futbolu oynadı.Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Ronaldinho, futbol maçındaki hareketleriyle tüm izleyenlere seyir keyfi sundu. Eski yıldızın röveşatası izleyicileri geçmişe götürmeye yetti.Önceki bölümde ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Bozok, dördüncü eleme adayı Dora olmuştu.Düello oyununun ilk eşlemesinde Mustafa Kemal, Dora'yı 5-0 yenerek eleme adaylığından ismini sildirmiş oldu.Bozok da Hakan Hatipoğlu'nu 5-2 yenerek potadan kendisini çıkarttı. Final düellosunda Hakan'ın 5-2 kazanmasıyla adaya veda eden isim Dora oldu.