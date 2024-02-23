NASA uyardı! Güneş patlaması nedeniyle kesinti yaşanabilir

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Son zamanlarda ise Güneş oldukça hareketli.NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.Verilen bilgiye göre, 22 Şubat 2024 tarihinde zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlaması yaşandı.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, X6.3 patlamasının yüksek frekanslı telsiz operatörleri için geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı anlamına gelebileceği konusunda uyardı.Bu patlamalar, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi.Güneş patlamaları dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamalarını, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 katı büyüklüğünde.Bu nedenle tespit edilen yeni patlama, Güneş üzerindeki en güçlü patlama türü sınıfına giriyor.Bu patlamayla uzaya saçılan plazma, doğrudan Dünya'ya doğru hareket ettiğinde uzaydaki astronotları ve uyduları tehlikeye atabiliyor. Ayrıca Dünya'daki elektrik şebekelerinde arızaya neden olabiliyor.