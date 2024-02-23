İşte KAAN'ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş! İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti

Milli savaş jeti KAAN ilk kez gökyüzüyle buluşması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk savunma ve havacılık alanında büyük bir adım olan KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda ise Barbaros Demirbaş yer aldı. Barbaros Demirbaş uçuşun ardından coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.KAAN'ın ilk gökyüzüne çıkarıp, başarıyla pistine dönüş yapan pilot olarak tarih geçen Türk Pilot Barbaros Demirbaş'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığında başarılı meslek hayatının ardından TUSAŞ'ta test pilotu olarak görev yaptığı öğrenildi.Barbaros Demirbaş'ın Eskişehir 1. Ana Jet Hava Üssünde görev yaptığı dönemde 401. Test Filo Komutanlığı yaptığı, F-4 ve F-16 uçaklarında uçuş tecrübesinin bulunduğu öğrenildi.Demirbaş'ın burada görev yaparken Kanada'da bulunan International Test Pilots School'dan (Uluslararası Test Pilotları Okulu) mezun olarak dünyadaki sayılı pilot arasında yer aldığı öğrenildi.Pilot Yarbay rütbesinde görev yaparken Türk Hava Kuvvetleri'nden TUSAŞ'a geçen Barbaros Demirbaş, 1996 yılında Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra Türk Hava Kuvvetleri ve sivil havacılıkta birçok uçakta uçuş deneyimi sağladı.Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli projelerde yer almak için kendini geliştiren başarılı pilot, KAAN'ın ilk uçuşunda yer alarak Türk havacılık endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlayıp kariyerinde de önemli bir aşama kaydetmiş oldu.