İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan herkese dokunacak projeler: Öğrenciye doğal gaz ve ulaşım desteği…

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluların hayatına dokunan projelerini açıklamaya devam ediyor. Kurum önümüzdeki günlerde 'Eşsiz İstanbul' başlığı altında sosyal politikalar, turizm, kültür alanlarındaki projelerini kamuoyu ile paylaşacak. Kurum'un seçim kampanya sürecindeki lansmanlarından biri de 'Eşsiz İstanbul' adı altında yapılacak. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek tanıtımda öne çıkan projeler şöyle:SANATÇILAR DA KATILACAK: Eşsiz İstanbul tanıtımına, sanatçılar, sporcular, akademisyenler, ekonomistler de katılacak.KAPSAMI NE OLACAK: Eşsiz İstanbul'un alt başlıklarını sosyal politikalar, kadın, engelliler, gençler, yaşlılar, girişimciler, şehir ekonomisi, turizm, kültür gibi konular oluşturacak.ÇOK RENKLİLİK VURGUSU: İstanbul'daki farklı medeniyetler, çok renklilik 'Barışçıl İstanbul' başlığı altında yer alacak. Kentin bu dokusunu korumaya dönük projelere yer verilecek.TARİHİ YARIMADA, SİRKECİ GARI: Tarihi yarımadayı dünyada bir marka haline getirecek projeler yapılacak. Kıble Çeşme Caddesi, Sirkeci Tren Garı ve Çevresi, Fatih Camii çevresi de yeniden hayat bulacak. Surlar ve çevresi rehabilite edilecek.FESTİVALLER ŞEHRİ: Uluslararası İstanbul Festivalleri düzenlenecek. 39 ilçe meydanına sahne kurulacak. Ücretsiz konser, tiyatro biletleri sağlanacak.YARI ZAMANLI İŞ: Sosyal politikalar başlığı altında, yarı zamanlı iş imkanı ile saatte 200 lira gelir elde edilmesi sağlanacak.ÖĞRENCİYE DOĞALGAZ VE ULAŞIM DESTEĞİ: Öğrenci evlerine doğalgaz desteği, memleketlerine gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak.ENGELLİLER DE DÜŞÜNÜLDÜ: Engelli istihdamının artırılması, iş garantili zanaatkar eğitimi gibi projeler de tanıtımda yer alıyor.ŞEHİR EKONOMİSİ: Şehir ekonomisi ve ev ekonomisi başlıkları altında İstanbul'un 'Ekonomide önce şehir' olmasına yönelik vaatler sıralanacak.KONSER VE FUAR ALANLARI: Anadolu yakasında fuar ve kongre merkezi kurulacak. Her iki yakaya konser alanı açılacak. 3 yeni İstanbul büyükşehir kütüphanesi kurulacak.