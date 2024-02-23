Goldman Sachs'dan Türkiye raporu! 'Türk lirasının değerlenme hızı sürecek'

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararını analiz etti. Goldman Sachs, Türk lirasındaki değerlenme hızının 2024 yılında da süreceğini ön gördü. Ayrıca ABD'li ünlü yatırım bankası Merkez Bankası'nın rezervlerinin de atılan doğru adımların neticesinde pozitife döneceğini ifade etti..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı metninde TL'deki reel değerlenmeye vurgu yapması yabancıların da dikkatini çekti.İÇİN TEMEL FAKTÖR TL'DEKİ REEL DEĞERLEMEGoldman Sachs ekonomistleri Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta TCMB'nin dezenflasyon için TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi.Ekonomistler daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyor.Banka ekonomistleri, son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti.Raporda Türk lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler de yer aldı. Goldman Sachs ekonomistleri yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla TL'de değer kaybının çekilmesini öngördü.Bunun yanında Goldman Sachs ekonomistleri TCMB'nin negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti.