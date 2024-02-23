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DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurulan kirli ittifak kapsamında CHP, Esenyurt adayını değiştirirken, sözde "Kürdistan" çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterildi. 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, 22 ilçede aday göstermeme kararı aldı. İki parti arasındaki kirli ittifakı aleni bir şekilde ortaya koyan gelişmenin ardından DEM Partili Altan Tan, katıldığı canlı yayında Kandil ve CHP itirafı geldi. Tan, "DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim, AK Parti ve Erdoğan'ı zayıflatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
Ekleme: 23.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
31 Mart 2024'ta yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde büyük krizler yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin desteğini almak için "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu.

İTTİFAK ESENYURT'LA SINIRLI KALMADI! 22 İLÇEDE DAHA ADAY GÖSTERMEDİLER

Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta aday değişikliğine gitti ve sözde "Kürdistan" çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.

İki parti arasındaki kirli ittifak sadece Esenyurt'la sınırlı kalmadı. 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, 22 ilçede aday göstermeme kararı aldı.

İki parti arasındaki kirli ittifakı aleni bir şekilde ortaya koyan gelişmenin ardından DEM Partili Altan Tan, katıldığı canlı yayında Kandil ve CHP itirafı geldi.

CANLI YAYINDA CHP VE KANDİL İTİRAFI!

DEM Parti'ye hakim olan kanadın Kandil'e de egemen olan kesim olduğunu söyleyen Altan Tan, "Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." ifadelerini kullandı.

Tan, kirli planlarını canlı yayında şu şekilde anlattı:

"Yani bu seçimde de yine ölümüne bir karşıtlık karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi, yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısı açacak bazı hamleler mi yapılması lazım. Şimdi burada tabii DEM'in içinde de genel Kürt siyasetinin içinde de Türkiye demokratları içerisinde de kafalar karışık.

Bunların önemli bir kısmı. Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler."
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