Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet bütçe değil eser engelli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;'Tarihimize damga vurmuş Balıkesir'de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 51'in üzerinde bir oy oranıyla türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır.Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum.Bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum.Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır.Resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var.Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki; birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda olduğu diyet borcu hiç bitmiyor, bitmeyecek. Muhalefette kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacaktır.Cumhur ittifakımızın belediye başkan adaylarının verdiği her sözün arkasında biz varız. Muhalefet tarafında ise bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa, elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir programı bulunmadığını zaten biliyoruz. Daha önceki seçimlerle kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kandil'le ittifaka girmesi CHP'nin bu milletle ortak değerinin olmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün oyuncağı DEM'in oyuncağı haline getirenler utansın. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söylenin kim olduğuna, bundan sonra ne yapacağına bakar. Hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki cumhur ittifakı olarak biz ne söz verdiysek yerine getireceğiz.CHP'nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu millet ile ortak noktası kalmadığına işaret ediyor.Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Dem in ve marjinal örgütlerin oyuncağına döndürenler utansın. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna nerede ne yaptığına ne yapabileceğine bakar.Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor, getirmek gibi dertleri de yok. Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kaynakları şahsi hırsları uğrunda çarçur etmiştir. Yalanlar üzerine kurulu kampanyalar ile milleti kandırma peşindeler.