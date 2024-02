CHP'nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki adayı Ahmet Özer'in sicili kabarık çıktı

CHP'nin Özer'den önce aday gösterdiği ve 'Sağlık sıkıntıları nedeniyle çekildi' dediği Ali Gökmen'in sağlık gerekçesiyle değil, kendisiyle yapılan şartlı anlaşmadan dolayı Özer'in aday olabilmesi için çekildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'na danışmanlık hizmeti veren Özer'in CHP'ye de 'Kürt meselesi' raporları hazırladığı aktarıldı. Özer'in köşe yazısı ve makalelerinde terör örgütü PKK'ya hiç kusur bulmaması, yeniden açılım önermesi ve CHP'ye DEM Parti konusunda cesur olma çağrıları yapması da göze çarpıyor.CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak 'tarafsız' vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Özer, 12 Ocak 2023'te Rudaw TV'ye verdiği röportajında Kürtçe tartışmalarına 'Bir toplumu ileriye götürmek istiyorsanız en önemlisi ona dilini öğretmelisiniz. Kendi anadili ile öğrenmeli, bilim yapmalı. Gelişmiş toplumlar çok dilli toplumlardır' sözleriyle dahil oluyor. Özer, Kürtçenin seçmeli dil olarak müfredatlarda yer almasını yetersiz buluyor. Pek çok yazı ve demecinde Türkçe ve Kürtçe iki dilli eğitimin 'gerekliliğinin' altını çiziyor.Ahmet Özer, ilk dört madde ile 66. maddeyi ilgilendiren anayasal taleplerini CHP'nin düşünsel merkezlerinden Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) Dergisinde 14 Ocak 2015'te şöyle tarif ediyor: 'Kürt sorunu bağlamında en acil çözmemiz gereken başlık, vatandaşlık meselesidir. 1982 darbe anayasası, vatandaş olan herkesi 'Türk' diye niteliyor. 'Türk kelimesi aslında etnik değil, Kürdü de kapsayan bir üst kimliği ifade eder' iddiası ise hem temelsiz hem de inandırıcı değil. Çünkü söylemlere, uygulamalara, mevzuata ve mahkeme kararlarına baktığımızda Türk kavramının açıkça bir ırkı tarif ettiğini ve diğer etnik gruplara dayatıldığını görüyoruz. Burada gereken, Mustafa Kemal Atatük'ün 1921 Anayasası'nda kullandığı 'Türkiye halkı' veya 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı'dır... Bütün bunlar ortada dururken bir kimliği diğerlerinin arasından çekip hepsine hakim kılmaya çalışmak, ulus devletin bütün farklılıkları teke indirgeme dönemine aittir ki; bu dönem de artık geride kalmıştır/kalmalıdır.'Özer, Anayasa ile ilgili fikirlerini SODEV Dergisinin 105/106 numaralı nüshasında 'Yasalardaki ırkçı ve antidemokratik söylem, tanım ve belirlemelerin ayıklanması ve fiili uygulamaların buna uyması gerekir. Hiç kuşkusuz bütün değişikliklerin ilk adımı ve temeli anayasa değişikliğidir. Başta 66. madde -'Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' ibaresi- olmak üzere diğer etnisiteleri dışlayan milliyetçi ve ırkçı maddeler değiştirilmelidir... İnsanın şerefi olan kimliğini reddetmeyen, çokluk içinde birlik bu sayede ve bu temelde sağlanabilir' cümleleriyle sürdürüyor. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) Dergisinin 17. sayısında bu anayasayı 'Farklı etnik yapıların, mezheplerin milli mütâbakat senedi olan bir anayasa' diye tarif ediyor. 12 Şubat 2021'de Mersin Kent Haber Sitesinde 'Yeni anayasanın felsefesi ne olmalı? Her şeyden önce ideolojik olarak tarafsız olmalı, etnik bakımdan kör olmalı, din ve inanç açısından tamamen tarafsız durmalıdır' tezini paylaşıyor.Ahmet Özer, 'kent yönetiminde özerklik' adı altında eyalet sistemi talep ediyor. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik şartına konulan çekincelerin kaldırılmasını teklif eden Özer, TOHAV Dergisinin 17. sayısında şu ifadeleri yazıyor: 'Yerel yönetimler kendi parlamentolarıyla idare edilmelidir. Kendi güvenliğini asayişini kendi sağlamalıdır. Kendini idare etmek kamçılayıcı olacaktır; öz savunmalarını yapma gibi sorumlulukları yerel yönetimler üstleneceğinden ulusal projelere yönelim hız kazanacaktır.'Özer pek çok söylevinde terörle mücadele yasasını, milli savunmaya ayrılan bütçeleri ve koruculuk sistemini de eleştiriyor: 'Bütçesinin önemli bir kısmı her yıl savunma giderlerine ayırmakta; çatışmalar bölgenin iç dinamiklerini ve ulusal zenginlikleri, köylerini, kasabalarını, kentlerini, ormanlarını, topraklarını, hayvanlarını ve hatta insanlarını yok etmekte; devlet, çözemediği sorunun çözümünde, koruculardan medet ummakta, koruculuğu yaygınlaştırmakta, bunu yaparken hem sorunu besleyen çağdışı kurumları korumakta ve geliştirmekte hem de iç barışı sağlayacak toplumsal dengeyi dinamitlemektedir.' (24 Haziran 2021 Independent Türkçe)CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DEM Parti'yle uzlaşarak aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer'in önceki gün 7 Ağustos 2014'te Rudaw TV'de söylediği 'Irak bölünürse, bağımsızlık ilanı daha meşru hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler'in devlet kurma hakkı vardır. Nitekim Kürtler referanduma gidecek. Güney Kürtleri için tarihi adım olan bağımsızlık mukadder görünüyor' ifadeleri gündem olmuştu.Özer'in yine aynı kanalda Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyini ABD desteğiyle işgal eden PKK uzantısı YPG'yi korumasını istediği de görüldü. Özer, 'Kürtler Kasr-ı Şirin'de ikiye bölünmüştü. Lozan'da da dörde bölündüler. Uzun süre bölünmenin her türlü dezavantajını yaşadılar. Ama sanırım ilk defa Kobani'de birleştiler, bir oldular. Bunun getirisini, tadını, onurunu yaşayarak gördüler... (Türkiye) Şimdi de Suriye'de yanlış politikaya bir yenisini ekleyerek birçok bahaneyle, tarihsel ve akrabalık bağlarından ötürü koruyup kollaması gereken ve Suriye'de ancak bu yolla etkin olması olası Kürtleri karşısına alarak kazanımlarını sönümlendirmeye uğraşmaktadır' dedi.PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, 'Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım.' ifadelerini kullanmıştı.