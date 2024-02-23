CHP çekilip DEM'in adayını desteklemişti: Mersin mitinginde Öcalan sloganları!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yine kirli ittifaka imza attı. PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile el sıkıştı. ‘Kent uzlaşısı’ bahanesine sarılan CHP ve DEM, Kandil’den gelen talimatla pek çok ilde ortak aday çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda CHP de, Mersin’in Akdeniz İlçesi’ndeki adayını geri çekerek DEM Parti adayını destekleyeceğini açıkladı. Dün Akdeniz İlçesi’nde gerçekleşen mitingte terör yandaşları terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı, terör paçavralarını salladı! O görüntüler, CHP ve DEM arasındaki Kandil uzlaşısını kanıtladı…

31 Mart yerel seçimlerinde koalisyon ortaklarının yalnız bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin kapısını çaldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti eş başkanlarını ziyaret edip ellerini çıktı. Her fırsatta "Görüşmelerimiz şeffaf olacak" diyen Özel, kapılı kapılar ardından kirli pazarlıklara imza attı.Yürütülen pazarlıklar ve Kandil'den gelen talimatla CHP ve DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında pek çok bölgede ortak aday çıkarma kararı aldı.İstanbul Esenyurt'un yanı sıra kirli ortaklığın bir diğer adresi de Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde yaşandı. CHP, ilçede DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı. Yapılan mitinglerde ise kirli ittifakın perde arkası gün yüzüne çıktı. Dün, Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde DEM Partili eş başkanların düzenlediği mitinge katılan PKK yandaşları terör sloganları attı.DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın da bulunduğu açılışta ellerinde terör paçavralarını sallayan PKK yandaşları terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar da attı. Miting alnında toplanan kalabalığa hitap eden CHP'nin de desteklediği DEM adayının sözlerinin sık sık kesildiği anlar, cep telefonları ile kaydedildi.CHP'nin desteklediği adayın mitinginde atılan Öcalan sloganları, CHP ve DEM Parti arasındaki kirli ortaklığı gözler önüne serdi.