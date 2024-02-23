  • USD: 30,96 - 31,01
  • EURO: 33,61 - 33,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'daki programda büyüme politikasının iç tasarrufu artırırken kaynakları verimli alanlara yönlendirme üzerine kurulu olduğunu belirterek ekonomik verileri aktardı.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi
Ekleme: 23.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Manisa İş Dünyası ile Buluşma' ve 'Hemşehriler ile Buluşma' programlarına katıldı.

Yılmaz, enflasyonun bu yılın temmuz ayında düşüşe başlayacağını belirterek, büyümenin de planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, Manisa'daki sanayicilere seslendiği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

'İHRACATTA 256 MİLYAR DOLARI YAKALADIK'

8,34 milyar sermaye girişi gerçekleşti. Dünyadaki talep pazarında sıkıntılar olduğu halde dış ticarete, ihracata bakıldığında 2023 yılı sonunda 256 milyar doları yakaladık. İhracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Veri, orta vadeli programımızın çok az atında kaldı. Bunu inşallah daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Dış ticaretteki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim.

'ALTIN İTHALATINDA GERİLEME BEKLİYORUZ'

Altın ithalatının fazla olduğunu görüyoruz. Burada da bir yavaşlama bekliyoruz.

'İSTİHDAMDA İLERLEME KAYDETTİK'

İstihdamda ilerleme gösterdik, işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu. Tek haneye düşmüş olduk. Ocak ayında istihdam artmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Genç işsizliğinde 4 puanlık düşüş bizim için çok önemli.

'CDS PRİMİ DÜŞTÜ'

Sermaye yeterlilik oranımız yüksek. Bankacılık mali alanda da Türkiye önemli bir ivme kaydatti. CDS dediğimiz ülke risk primimiz 700'lerden 300'ler civarına düşmüş durumda. Bu gerileme, gerek kamunun gerekse özel sektörün dış finansmanda güçlü duruşunu temsil ediyor.

KKM'DE ÖNEMLİ BİR AZALMA VAR

Rezervlerin düşüşünde KKM'deki çözülmenin etkisi var. KKM'de önemli bir azalma var. En yüksek olduğu dönemde 3,4 trilyondu, 1 trilyonu aşan bir azalma yaşandı. Bunu da finansal piyasalarla istikrarsızlığı neden olmadan yapmaya çalışıyoruz.

'BÜTÇE DİSİPLİNİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Bütçe disiplinine önem veriyoruz. Türkiye'deki bütçe disiplini Avrupa'dan çok daha iyi. Bütçe açığı yüzde 5,4 gerçekleşti. Yüzde 3,8'i depremden kaynaklandı, yüzde 1,6'sı bütçe açığı kriterlerin altında kaldı.

'DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında depreme önemli bir kaynak ayırıldığını belirterek, konutların teslim edilmeye başlandığını şu şöslerle ifade etti:

Bir taraftan altyapıyı tamir ediyoruz diğer taraftan da ekonmik sosyal hayatı devam ettirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirilen yatırımları da aktararak, Ankara-Manisa arasını 2 saate inecek ve 500 milyon lira ayrılan ulaştırma projesi hakkında bilgi verdi.

İHRACATÇIYA AYRICALIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada sanayicilere, YTAK kredilerinden ve ihracatçılara kurumlar vergisi uygulamasında yapılan iyileştirmelerden de söz etti. Kurumlar vergisinde ihracatçıya ayrıcalık yapıldığını belirten Yılmaz, KOBİ'lerin de bunlardan yararlandırıldığını belirtti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan herkese dokunacak projeler: Öğrenciye doğal gaz ve ulaşım desteği…
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
CHP'nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki adayı Ahmet Özer'in sicili kabarık çıktı
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
CHP çekilip DEM'in adayını desteklemişti: Mersin mitinginde Öcalan sloganları!
Goldman Sachs'dan Türkiye raporu! 'Türk lirasının değerlenme hızı sürecek'
CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”
Can kaybı 30 bine dayandı... İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam!
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi
İşte KAAN'ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş! İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti
DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Yedi bakanlıkta çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur
İstanbullu kadınlar Murat Kurum’a ne diyor? İşte ilk anket sonuçları…
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbullulara güzel haber! Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakikaya düşüyor
Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 46 ilde operasyonda 227 kişi gözaltına alındı
51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular