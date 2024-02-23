Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Manisa İş Dünyası ile Buluşma' ve 'Hemşehriler ile Buluşma' programlarına katıldı.Yılmaz, enflasyonun bu yılın temmuz ayında düşüşe başlayacağını belirterek, büyümenin de planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.Yılmaz, Manisa'daki sanayicilere seslendiği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:'İHRACATTA 256 MİLYAR DOLARI YAKALADIK'8,34 milyar sermaye girişi gerçekleşti. Dünyadaki talep pazarında sıkıntılar olduğu halde dış ticarete, ihracata bakıldığında 2023 yılı sonunda 256 milyar doları yakaladık. İhracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. Veri, orta vadeli programımızın çok az atında kaldı. Bunu inşallah daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Dış ticaretteki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim.'ALTIN İTHALATINDA GERİLEME BEKLİYORUZ'Altın ithalatının fazla olduğunu görüyoruz. Burada da bir yavaşlama bekliyoruz.'İSTİHDAMDA İLERLEME KAYDETTİK'İstihdamda ilerleme gösterdik, işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu. Tek haneye düşmüş olduk. Ocak ayında istihdam artmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Genç işsizliğinde 4 puanlık düşüş bizim için çok önemli.'CDS PRİMİ DÜŞTÜ'Sermaye yeterlilik oranımız yüksek. Bankacılık mali alanda da Türkiye önemli bir ivme kaydatti. CDS dediğimiz ülke risk primimiz 700'lerden 300'ler civarına düşmüş durumda. Bu gerileme, gerek kamunun gerekse özel sektörün dış finansmanda güçlü duruşunu temsil ediyor.KKM'DE ÖNEMLİ BİR AZALMA VARRezervlerin düşüşünde KKM'deki çözülmenin etkisi var. KKM'de önemli bir azalma var. En yüksek olduğu dönemde 3,4 trilyondu, 1 trilyonu aşan bir azalma yaşandı. Bunu da finansal piyasalarla istikrarsızlığı neden olmadan yapmaya çalışıyoruz.'BÜTÇE DİSİPLİNİNE ÖNEM VERİYORUZ'Bütçe disiplinine önem veriyoruz. Türkiye'deki bütçe disiplini Avrupa'dan çok daha iyi. Bütçe açığı yüzde 5,4 gerçekleşti. Yüzde 3,8'i depremden kaynaklandı, yüzde 1,6'sı bütçe açığı kriterlerin altında kaldı.'DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında depreme önemli bir kaynak ayırıldığını belirterek, konutların teslim edilmeye başlandığını şu şöslerle ifade etti:Bir taraftan altyapıyı tamir ediyoruz diğer taraftan da ekonmik sosyal hayatı devam ettirmek için çalışmalar yürütüyoruz.Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirilen yatırımları da aktararak, Ankara-Manisa arasını 2 saate inecek ve 500 milyon lira ayrılan ulaştırma projesi hakkında bilgi verdi.İHRACATÇIYA AYRICALIKCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada sanayicilere, YTAK kredilerinden ve ihracatçılara kurumlar vergisi uygulamasında yapılan iyileştirmelerden de söz etti. Kurumlar vergisinde ihracatçıya ayrıcalık yapıldığını belirten Yılmaz, KOBİ'lerin de bunlardan yararlandırıldığını belirtti.