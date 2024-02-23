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Beyaz Gazete
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ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

ABD'de yayınlanan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dergisi Foreign Affairs'ta yayımlanan Türkiye analizi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada izlediği başarılı yol haritasına vurgu yapılan analizde, Türkiye'nin yalnız Batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği ifade edildi. Analizde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin özellikle Afrika, Kafkasya ve Balkanlarda gücünü gösterdiğine dikkat çekilerek, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiği belirtildi. İşte detaylar...

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
Ekleme: 23.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
ABD'li dış politika dergisi Foreign Affairs'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin dış politikada izlediği başarılı yol haritasına dikkat çekildi.

'TÜRKİYE DAHA GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLMAYI AMAÇLIYOR'

Soner Çağatay tarafından kaleme alınan 'Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası'nın Yükselişi' başlıklı makalede, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandığı, ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

'TÜRKİYE TÜM YÖNLERDE AKTİF POLİTİKA İZLİYOR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika adımları ile Türkiye'nin yalnızca batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği belirtilen yazıda, 'Erdoğan'ın Türkiye'si dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor' ifadelerine yer verildi.

Analizde Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.

'ABD DE ARTIK TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ'

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdiği belirtilen analizde, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiğine dikkat çekildi.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ARA BULUCU ROLÜNE SAHİP'

Yazıda Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 'ara bulucu' rolüne sahip olduğu belirtilerek, Güney Kafkasya'da da aktif bir rol oynadığı ifade edildi.

ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

'MUAZZAM OLAN KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR'

Analizde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor' ifadelerine yer verildi.







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ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
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