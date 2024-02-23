ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...

ABD'li dış politika dergisi Foreign Affairs'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin dış politikada izlediği başarılı yol haritasına dikkat çekildi.Soner Çağatay tarafından kaleme alınan 'Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası'nın Yükselişi' başlıklı makalede, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandığı, ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika adımları ile Türkiye'nin yalnızca batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği belirtilen yazıda, 'Erdoğan'ın Türkiye'si dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor' ifadelerine yer verildi.Analizde Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdiği belirtilen analizde, ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiğine dikkat çekildi.Yazıda Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 'ara bulucu' rolüne sahip olduğu belirtilerek, Güney Kafkasya'da da aktif bir rol oynadığı ifade edildi.Analizde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor' ifadelerine yer verildi.