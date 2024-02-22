  • USD: 30,91 - 30,97
  • EURO: 33,39 - 33,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde kriz yaşayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu. Özel, katıldığı bir programda, Akşener'den Balıkesir için "jest" beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." dedi.

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi
Ekleme: 22.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları, 38. Oalağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle 'kısmen' sona erdi. İlerleyen süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çiçeği burnunda genel başkan Özgür arasında güç savaşlarının yaşandığı ortaya çıktı.

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi
İkili arasındaki kriz, yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde de önemli rol oynadı. İmamoğlu kendi belirlediği isimlerin aday gösterilmesini isterken, Özel bu duruma karşı çıktı.

CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortakları ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadı.

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi

AKŞENER'E 'BORÇ' GÖNDERMESİ

Bu kapsamda Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesinde bulundu.

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, 'Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum.' ifadelerini kullandı.
Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi.


Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi

Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi.

Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum.'

KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu! Türk havacılık tarihi için yeni bir çağın başlangıcı
CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar
Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi
Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı
Murat Kurum'dan kentsel dönüşme karşı çıkan İBB yönetimine zor soru: Depremin olmasını mı bekleyelim?
MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 458 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Dünyada infiale neden oldu... ABD'li vekilden skandal sözler: Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak
12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'