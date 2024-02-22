Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları, 38. Oalağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle 'kısmen' sona erdi. İlerleyen süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çiçeği burnunda genel başkan Özgür arasında güç savaşlarının yaşandığı ortaya çıktı.Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için jest bekliyorum dediİkili arasındaki kriz, yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde de önemli rol oynadı. İmamoğlu kendi belirlediği isimlerin aday gösterilmesini isterken, Özel bu duruma karşı çıktı.CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortakları ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadı.Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için jest bekliyorum dediBu kapsamda Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesinde bulundu.Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, 'Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum.' ifadelerini kullandı.Özel, şu ifadeleri kullandı:'Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi.Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi.Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum.'