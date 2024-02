MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 458 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir.Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 60 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 184'ü Irak'ın, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 458 olmuştur.Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 11 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.Çatışma sonrası gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı ve mühimmatı ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirilmiştir.Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 824 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.896 silah ve 796.153 mühimmat ele geçirilmiş, 2.605 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 862 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.Diğer taraftan Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde;- Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 201 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. 3.094 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27.631 olmuştur.Sayın Bakanımız, 15 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamıştır.Söz konusu toplantıda Sayın Bakanımız tarafından;- İttifak'ın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi çalışmaları,- NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılar,- Başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan desteğimiz,- Montrö Sözleşmesi'ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz,- Karadeniz'deki dengenin "bölgesel sahiplik" ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Bulgaristan ve Romanya ile "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırasını" imzaladığımız,- Avrupa Birliği üyesi olmayan Müttefiklerin, Avrupa Birliğinin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiği,- Gazze'de derhâl ateşkese varılması ve insani yardıma imkân sağlanması,- Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz,- PKK/YPG'nin Irak'taki varlığının hem bu ülkedeki NATO misyonuna hem de NATO'ya bir bütün olarak tehdit oluşturduğu ve bu hain terör örgütüne sağlanan desteğin sonlandırılması gerektiği hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.- Müttefiklerimiz tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmamızın kabul edilebilir olmadığı,- İttifak'ın caydırıcılık ve savunma kabiliyetini de artıracak şekilde bazı müttefiklerimizin son dönemde attığı olumlu adımları memnuniyetle karşıladığımız,- Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olarak; riskler ve tehditler karşısında kolektif yükün üzerine düşen kısmını, hatta bazen de daha fazlasını üstlendiği ve gelecekte de üstlenmeye devam edeceği ifade edilmiştir.Söz konusu toplantı kapsamında Sayın Bakanımız;Almanya liderliğinde başlatılan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (European Sky Shield Initiative-ESSI) ülkemizin katılım beyanı ile Ukrayna'ya destek kapsamında Birleşik Krallık liderliğinde başlatılan Füze ve Mühimmat konularındaki Çok Uluslu Tedarik Girişimlerine ve yine Almanya liderliğinde başlatılan Entegre Hava ve Füze Savunması girişimleri için düzenlenen imza törenlerine de katılım sağlamıştır.Ayrıca, Litvanya ve Polonya Savunma Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız; , , , ve ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelmiş ve NATO Karargâhında görev yapan Türk Askerî Temsil Heyet Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.Ülkemiz; 75'inci yılına giren NATO'ya, katılışının 72'nci yılında da önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak İttifak'ın merkezinde yer almaya devam edecektir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede,Sayın Bakanımız; resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cibuti Savunma Bakanı ile 19 Şubat'ta, Bulgaristan Savunma Bakanı ile 21 Şubat'ta ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir.Cibuti Savunma Bakanı ile yapılan görüşmede, "Askerî Eğitim İş Birliği", "Askerî Mali İş Birliği" anlaşmaları ve "Nakdî Yardım Uygulama Protokolü",Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüşmede ise "Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve 20 Şubat'ta Arnavutluk Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmelere refakat eden Sayın Bakanımız, Türkiye ve Arnavutluk arasında "Askerî Çerçeve Anlaşması"nı imzalamıştır.Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar gerçekleştirdiği katliam ve saldırıların artarak devam etmesi ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 29 binden fazla Filistinlinin ölümünden endişe duymaktayız. İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması, acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir.Bölgemizde kalıcı barışın sağlanması Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşmasıyla mümkün olacaktır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,- NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.- Steadfast Defender 2024 Tatbikatı kapsamında; Polonya'da, 13-28 Şubat tarihleri arasında icra edilen Brillant Jump 2024 Tatbikatı'na 1 keşif bölüğü ile katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede 29 Şubat-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dragon 2024 Tabikatı'na da katılım sağlanacaktır.- İtalya ev sahipliğinde 26 Şubat-08 Mart tarihleri arasında Orta Akdeniz'de icra edilecek DYNAMIC MANTA-2024 Tatbikatı'na TCG GEDİZ, TCG ANAFARTALAR, Deniz Karakol ve C-72 Genel Maksat Uçağı,- Yunanistan ev sahipliğinde 26 Şubat-10 Mart tarihleri arasında icra edilecek ARIADNE-2024 Tatbikatı'na ise NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG ANAMUR ile iştirak edilmesi planlanmaktadır.Ayrıca, TCG BURGAZADA korvetimizin sancak gemisi olduğu Deniz Muhafızı Harekâtı'nda; "2024 Yılı 1'inci Dönem Odak Harekâtı"na 1 Havadan İhbar Kontrol Uçağı, 1 Denizaltı ve 1 Deniz Karakol Uçağı ile iştirak edilmiştir.Diğer yandan;- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi tarafından Çanakkale'ye, BADEN-WURTTEMBERG fırkateyni tarafından Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından ise İzmir'e liman ziyaretleri icra edilmiştir.- Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO gemisi tarafından ise 22-23 Şubat tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.TCG ANAMUR mayın avlama gemimiz de, 24 Şubat-08 Nisan tarihleri arasında NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'ye katılacaktır.Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisini 51 metre derinlikte tespit eden Deniz Kuvvetlerimiz, mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına; Deniz Karakol Uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisi ile destek sağlamış olup hâlihazırda iki gemi ile çalışmalar devam etmektedir.Deniz Kuvvetlerimizde 29 yıl görev yapan ULUÇALİREİS denizaltımız; Gölcük Tersanesi Komutanlığınca havuzlanmış, bakım-onarım sonrasında 20 Şubat'ta Çanakkale'ye intikal ettirilmiştir. Söz konusu gemimizin; Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığınca yapılacak müzecilik donanımları sonrası 18 Mart'ta halkımızın ziyaretine açılması planlanmaktadır.9-11 Şubat tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen "Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde toplamda 21 altın, 16 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yüzme Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda; "Portatif Hava Savunma Füze Sistemi" ile "Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı"nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un altıncısı 20 Şubat'ta teslim edilmiştir.Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Yerli ve Millî Uçak Gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmıştır.Öte yandan, dün (21 Şubat) ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve millî muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla;- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler'in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı "Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası"nın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir.Türkiye yaptığı bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir."Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:"Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır.Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan Girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu Girişim ile hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflemektedir."Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Somali'nin yeni bir anlaşma imzaladığına dair sorular üzerine şunları söyledi:"Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır. Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu; Somali'nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir 'rol model' oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika'daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir.Geçen hafta Somali Savunma Bakanının ziyareti esnasında imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması", ile ikili askerî ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir.