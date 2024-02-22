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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü

MİT'in saha ajanları, Kamışlı'da düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK'nın para kasası olan Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ekleme: 22.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Teröristler için güvenli bir bölge yok...

Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Örgütün yuvalandığı mağara ve sığınaklar da tek tek imha ediliyor.

Teknik ve fiziki takibe alınan teröristler, kendilerini bekleyen sondan ise kaçamıyor.

Güvenlik güçleri, örgütün sözde sorumlularını da vurmaya devam ediyor.

Renas Amed kod adlı terörist öldürüldü

Bu kapsamda bir hareketlilik de Suriye'de yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş'i hedef aldı.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde tespit edilen terörist Ateş, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü

Terörist Murat Ateş kimdir?

Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde de yer aldı.

2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG lojistik ve maliye sözde sorumluluğu görevine getirildi.

Örgütün para kasasıydı

2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı lojistik sözde sorumlusu oldu.

2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi askeri hastaneler maliye sözde sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
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