Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek

Türkiye ekonomi alanında emin adımlarla yürüyor.Mayıs ayındaki seçimlerden sonra göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi başta enflasyonu tek haneye indirmek için çalışmalarına başladı.Bunların başında ise seçimden sonra uygulanan olumlu politikaların değişeceği, ülkeye yatırım gelmeyeceği ve bu nedenle dolar kurunun telafisi mümkün olmayacak düzeyde artış göstereceği söylentileri geliyor. Bu söylentilere cevap ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek'ten geldi.Türkiye'ye yönelik bir yatırım verisini örnek gösteren Şimşek, sosyal medya paylaşımında yatırımların devam edeceğini söyledi.Şimşek, uyguladıkları olumlu politikaların seçimden sonra da devam edeceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:'Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.