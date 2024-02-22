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Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek

Seçimden sonra ekonomi politikalarının tersine döneceği spekülasyonlarına cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedefler doğrultusunda politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek
Ekleme: 22.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek
Türkiye ekonomi alanında emin adımlarla yürüyor.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi başta enflasyonu tek haneye indirmek için çalışmalarına başladı.

Bu süreçte her ay veriler iyiye gidişatı gösterirken onlarca spekülasyon ortaya atılıyor.

Bunların başında ise seçimden sonra uygulanan olumlu politikaların değişeceği, ülkeye yatırım gelmeyeceği ve bu nedenle dolar kurunun telafisi mümkün olmayacak düzeyde artış göstereceği söylentileri geliyor. Bu söylentilere cevap ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek'ten geldi.

Türkiye'ye yönelik bir yatırım verisini örnek gösteren Şimşek, sosyal medya paylaşımında yatırımların devam edeceğini söyledi.

'Kaynak akışı daha da artacak'

Şimşek, uyguladıkları olumlu politikaların seçimden sonra da devam edeceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

'Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

'Politikalar seçimden sonra da devam edecek'

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.
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Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek
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