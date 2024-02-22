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İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın bitişiğindeki binanın ortak duvarları ortaya çıktı. Duvarsız kalan bina oturanlar müteahhide telefonla ulaştı. Ancak müteahhitin sözleri şaşırttı: 30 yıl oldu hatırlamıyorum!

Ekleme: 22.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!
Denizköşkler Mahallesi'ndeki dört katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına ve yenisinin yapılmasına karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım, çevreye ve trafiğe daha az zarar vermek için küçük iş makineleri ile üst kattan itibaren başlatıldı.

Ancak, yıkıma başlanması ile birlikte bu binanın üst katındaki dairelerin hemen bitişikteki 8 daireli bina ile ortak duvar kullandığı anlaşıldı. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit, belediyenin teknik uzmanların gelerek inceleme yapmasını istedi.

Gelen ekip, farklı katlarda belirlenen noktalarda tuğlaların dikkatli biçimde kırılmasını isteyerek, nerede ortak duvar kullanıldığını tespit etti. İnceleme sonunda binanın merdiven boşlukları ile üst kattaki dubleks dairelerde iki bina için ortak duvar örüldüğü anlaşıldı.

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

Evlerine bitişik binanın yıkılması üzerine gelişmeleri endişe içinde izleyen Levent Karabacak, ortaya çıkan durumu üzerine binayı yapan müteahhide telefonla ulaştığını ancak müteahhidin aradan 30 yılı aşkın süre geçtiğini, o tarihteki inşaat ile ilgili detayları hatırlamadığını, bina yapılırken de tüm izinlerin alındığını söylediğini aktardı.

Karabacak, o müteahhidin bir daha telefonu açmadığını belirtirken, 'Geçmişteki müteahhidini aramamıza rağmen bize bir sefer cevap verdi ve daha sonra tekrar arayacağımızı düşünerek telefonlarını kapattı.

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

Devlet yetkililerine, büyüklerine sesleniyorum. Bunların sorumluları kim ise burada yaşayan insanları mağdur etme hakkı yok.

Ailemiz, çocuklarımız. Burada yaşanacak en ufak sıkıntıda zararımızı kim karşılayacak' dedi. İnşaatın yapımını üstlenen müteahhit ise ortak duvar çıkan dairelerin duvarını örmeyi kabul ettiğini yetkililerine bildirdirdi.


İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!
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