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Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi. Dağ'ın CHP'li belediye başkanının broşürünü dağıtan gençlerle diyaloğu gülümsetti.

Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog
Ekleme: 22.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog
O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.


Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

'ZATEN BURADASINIZ'

Hamza Dağ, 'Kızlar merhaba' deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, 'Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz.' uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri 'Gümbür gümbür geliyoruz.' demesi üzerine Hamza Dağ'ın 'Zaten buradasınız. ' cevabı herkesi gülümsetti.
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Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog
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